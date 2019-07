Følg RA Sporten på Facebook !

Jakob Ingebrigtsen varslet på forhånd at han gikk for å sette ny norsk rekord i London lørdag, men lå lenge langt bak. Det gikk nemlig rolig ut fra start på 5000 meteren under Diamond League-stevnet på Olympiastadion i London.

Med 2000 meter igjen å løpe var han hele ni sekunder bak Bakkens rekord på 13,06, men da gikk 18-åringen fra Sandnes i tet og smadret hele feltet. Kun Gebrhiwet klarte å henge med, og ut på oppløpssiden var det eritreeren som stakk av med seieren.

Under to tideler bak spurtet Ingebrigtsen inn til en knallsterk andreplass, som også var klar norsk rekord på 13,02,03.

Jakob Ingebrigtsens personlige rekord før start var på 13.17,06, mens den norske rekorden til Marius Bakken var på 13.06,39. Den 15 år gamle rekorden røk med glans lørdag ettermiddag.

Nå har brødrene Ingebrigtsen norgesrekordene på samtlige distanser fra 1500 til 5000 meter. Filip Ingebrigtsen har rekorden på 1500 meter, mens Henrik har rekorden på en engelsk mile og 3000 meter.

