Ingebrigtsen samarbeider med Nordea

Følg RA Sporten på Facebook !

Løperbrødrene i Team Ingebrigtsen signerte i går på en samarbeidsavtale med Nordea som innebærer til rådgivning og økonomisk planlegging samt at banken støtter utøverne økonomisk.

– Vi ønsker å støtte en familie som strekker seg langt for å levere på øverste internasjonale nivå, sier John Sætre, leder for privatmarked i Nordea Norge i en pressemelding.

– Nordea er en naturlig samarbeidspartner for oss. For både Jakob, Filip og Henrik har økonomien blitt mer komplisert med flere beslutninger som skal tas. Og så er jo livet som friidrettsutøver slik at du også må planlegge for perioden etter at den aktive karrieren tar slutt. For oss betyr det mye å få hjelp med dette, sier Gjert Ingebrigtsen.

LES OGSÅ: Voldsom interesse rundt Jakob Ingebrigtsen