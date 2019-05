Industri Energi forlot forhandlingene – Lederne tar sokkeloppgjøret til mekling

Arbeidstakersiden – operatør-, boring- og forpleiningsansatte – forlot forhandlingsbordet rundt klokka 4 torsdag morgen. Tilbudet Norsk olje og gass la på bordet var for dårlig. Sokkelavtalene omfatter cirka 3700 Industri Energi-medlemmer.

– Vi er så langt ikke fornøyd med tilbudene vi har fått og velger å forlate forhandlingene med Norsk olje og gass. Vi forventer å bli innkalt til nye forhandlinger når arbeidsgiverne er klare, sier forbundsleder Frode Alfheim i LO-forbundet Industri Energi.

LES OGSÅ: (+) Nytt jobbhåp i oljeindustrien

Industri Energi har verken streikerett eller reaksjonsmulighet overfor Norsk olje og gass, og oppgjøret kan for deres del ikke tas til mekling, ifølge Alfheim. han opplyser til NTB at etter Ledernes brudd, har Industri Energi gått fra bordet for å vurdere sine muligheter vindere i forhandlingene.

Forbundet Lederne konstaterer at for deres del er neste skritt i mellomoppgjøret mekling. Heller ikke de nådd fram med sine lønnskrav overfor Norsk olje og gass og gikk til brudd klokka 3.30 natt til torsdag. Ifølge forbundsleder Audun Ingvartsen krevde lederne et oppgjør på nivå med frontfaget, altså rundt 3 prosent, men nådde ikke opp.

– Bransjen må fortsatt fremstå attraktiv for ungdom i en tid da mange oljearbeidere føler seg stigmatisert. Slik sett blir disse forhandlingene viktige, sier Ingvartsen.