Imam: – Manshaus hadde på seg sko med spiker

– Det er et helt forferdelig syn der inne. Å se sporene etter det som har skjedd… Jeg kan ikke tro at de tre som var her, klarte å stoppe en mann som hadde flere ladde våpen, sier imam Syed Mohammad Ashraf til NTB utenfor Al-Noor Islamic Centres moské i Bærum.

Fredag ettermiddag, etter at han hadde holdt fredagsbønn på Rykkinn skole, tok han imot imamer og ledere fra moskeer over hele Østlandet som kom for å vise sin medfølelse overfor menigheten etter angrepet lørdag.

Blodspor og kulehull

Av pressen er det foreløpig kun NRK som har vært inne i moskeen etter angrepet. Men også gjennom vinduene kan man se tydelige tegn på dramatikken som utspilte seg inne i moskeen lørdag ettermiddag da Mohamed Rafiq og Mohamed Iqbal havnet i kamp med Philip Manshaus.

På teppet og på talerstolen inne i bønnerommet i moskeen er det tydelige blodspor. Det er også kulehull på veggene. I tillegg er glasset i døren Manshaus tok seg inn gjennom knust, og det er kulehull i gulvet ved døren.

Sko med spiker

Via tolk fortalte imam Ashraf de muslimske lederne som hadde samlet seg ved moskeen, om noe av det som skjedde i kampen mellom dem som var til stede i moskeen og Manshaus.

– Manshaus hadde på seg noen spesielle sko med spiker under. Mohamed Rafiq hadde ikke på seg sko, og i kampen ble han tråkket på mange ganger. Det er det noe av blodet inne i moskeen kommer av, sier imamen.

