Ikke velg sofaen!

Skrevet av: Ingeborg Dirdal, Sandnes Ap, digitaliseringsrådgiver, Rogaland fylkeskommune

Det er ikke lenge til 9. september. Er du av de som vaser deg bort akkurat på valgdagen? Kræsja spinningtimen med valgavlukket sist? Lokker sydenferie? Du kan stemme nå, og det er enklere enn noen gang.

«Stemme? Jeg?» Det er mange som tenker sånn. Hvorfor skal jeg bry meg? Det skjer ingenting uansett!

Er du av dem, går du glipp av din mulighet til å endre hvordan samfunnet vårt skal være. Etter valgdagen, er plassene fordelt på kommunestyre og fylkesting, helt fram til neste valg.

Så hvorfor bør du stemme? Det å gå i et stemmelokale er høytidspreget. Du er med i demokratiet. Det at alle er med på å bestemme.

Din mening er like viktig som andres, og du har akkurat like mye innflytelse på valgresultatet som alle andre. Derfor bør du stemme.

Samfunnet er i endring. Klima- og miljøsaker påvirker oss negativt, og dersom du bryr deg om hvordan vi skal ha det om 50, eller kanskje 100 år, må du stemme, nå. Er du opptatt av hvordan fremtiden skal bli? Vær med å bestemme.

Norge er et demokrati med en lang historie. Grunnlovsdagen 17. mai er vi alle stolte, fordi vi har et fellesskap, en identitet og en historie som forener oss, og som inkluderer alle som bor i landet vårt. Vi vil at disse verdiene skal få lov til å være våre viktigste, fremdeles. Derfor bør du stemme!

Det er ikke lett å finne ut hvem som mener hva. I Sandnes Arbeiderparti har vi lagt fram et program der du kan lese grundig hva Sandnes Arbeiderparti står for, og hva vi mener. Vi vil ha trygge barnehager med gode barnehagelærere, jobbe med opptak til barnehage hele året, og bruke pedagogiske modeller som gjør tilbudet til barna bedre. Skolene våre skal få flere lærere, flere skoler skal bygge nye (Sviland, Skaarlia og Bogafjell) og mange skal rehabiliteres. Vi skal ta bedre vare på de som faller utenfor.

En annen ting som er viktig for meg, er at vi skal fortsatt sørge for at Sandnes kommune er en god arbeidsgiver. For lærere, rådgivere, konsulenter, saksbehandlere, sosionomer og gartnere, for å nevne noen. Kommunen er en stor organisasjon som passer på at oppgavene gjennomføres, både de daglige renovasjonsrundene, og de stor offisielle besøkene og festivalene våre. Da er det godt å vite at kommunen styrer etter prinsipper om god forretningsskikk, og har strenge seriøsitetsregler slik at vi unngår sosial dumping.

Dette er bare noe av Arbeiderpartiets meny til 9. september, hele programmet finner du om du søker på Sandnes Arbeiderparti, eller stikker innom standen vår i Langgata.

Ikke velg sofaen. Den kan du bruke alle kveldene fram til neste valg, om to år. Velg med hjertet.

Fra 1. juli kan du forhåndsstemme, husk at du leverer to stemmesedler da! Mer informasjon om forhåndstemming i Sandnes finner du på www.sandnes.kommune.no og klikk på Valg 2019.