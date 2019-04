– La oss undersøke hvordan det står til med brannsikkerheten av våre egne verdifulle kulturminner, oppfordrer administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

Brannvernforeningen opplyser at mange eiere av kulturminner ikke vet hvilket ansvar de har. Derfor er det viktig at kommunene fører fysisk tilsyn, og ikke bare dokumenttilsyn. Det er kommunene som har ansvaret for å påse at kulturminnene er sikret, og for å kartlegge eventuelle konsekvenser av en brann.

– Det er ekstremt viktig at kommunen går ut og ser og følger opp avvik.

Stavkirkene er unntaket, her er staten ansvarlig. Alle andre kirker, både de som er fredet og andre verneverdige kirker, eies av Den norske kirke, som har plikt til ettersyn og vedlikehold for å unngå brann.

Det er nylig etablert et brannsamarbeid for museer og kulturinstitusjoner i Oslo og Akershus. Spesialkonsulent Susanna Björklöf ved brannforebyggende avdeling i Oslo brann- og redningsetat jobber for brannsikring av museer og kulturhistoriske bygninger.

– Når brannen blir så stor som den vi så i Notre-Dame, er det lite brannvesenet får gjort. Slike katastrofer kan kun unngås ved hjelp av gode forberedelser fra dem som eier og bruker slike bygninger, sier hun i en melding publisert av brannvesenet i Oslo.

Brannalarmanlegget, sprinkleranlegget og rømningsveier må kontrolleres. Det må også lages en verdisikringsplan så brannvesenet vet hva som skal reddes først.