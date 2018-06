Ikke helklaff for Ingebrigtsen-brødrene på drømmemila

Rogalandsavis

Akkurat som i Jakob Ingebrigtsens løp tidligere på kvelden stakk haren av også på den avsluttende drømmemilen under Bislett Games 2018, og ingen ønsket å følge.

Dermed ble det ikke det løpet verken Filip eller Henrik Ingebrigtsen håpet på, selv om Filip lenge lå foran i en god posisjon. Ut på den siste runden gjorde han imidlertid en liten manøvreringsfeil som gjorde at han ble stengt litt inne, men da Elijah Manangoi satte på storfarten fikk 25-åringen plass på oppløpet.

Det hjalp ikke videre mye, da han ble fraløpt av ytterligere to stykker på oppløpssiden og endte på fjerdeplass med 3,57,97.

– Det ble ikke som jeg hadde håpet, da det ble veldig mye rykk og napp og frem og tilbake. Jeg hadde håpet å kunne komme hit for å springe fort, men da jeg kom på oppløpet der merket jeg at jeg mangler fartstrening. Som ikke er veldig overraskende, da jeg ikke har vært like mye i piggskoene som jeg hadde ønsket i det siste, sier Filip Ingebrigtsen til NRK etter målgang.

Kjente ikke noe til skaden

EM-gullvinneren på 1500 meter deltok i sitt første stevne etter skaden han pådro seg på samlingen i USA.

– Jeg tenkte ikke noe på skaden underveis, for da hadde jeg ikke klart å løpe. Så akkurat det er bra, og jeg er absolutt optimist med tanke på sesongen videre. Jeg har ikke tapt mye på den skaden, sier han.

Storebror Henrik var mer fornøyd med sitt løp, til tross for at han endte på sjetteplass på tiden 3.58,46.

– Etter jeg kom hjem fra USA har jeg hatt noen tunge dager. Jeg var faktisk ikke sikker på at jeg skulle stille her, da jeg var veldig tung i kroppen. Oppvarmingen var også helt forferdelig, men jeg var heldig med løpsopplegget og ga det jeg hadde på slutten, sier han.

Eldstemann mener han mangler litt, men ikke mye.

– Akkurat nå er jeg ikke helt god nok til å følge de beste på 1500 meter, selv om kondisjonen og 5000-meterformen er bra. Jeg er så bra jeg kunne ha vært på denne tiden, men ikke der jeg ønsker å være, sier han.

Mener Jakob var kveldens store vinner

Henrik mener at kvelden tilhører yngstebror Jakob, og at han sto for kveldens største prestasjon.

– Jakob gjorde det best av oss i kveld, så det er bare ta av seg hatten for det han gjør, sier Henrik.

– Det er mange som gjør gode løp her, og det lover bra det Henrik og Filip gjorde i dag også. Men det er klart at jeg kom hit for å løpe fort, og satte personlig rekord med tre sekunder, så det har vært en strålende kveld for min del, svarer yngstebror Ingebrigtsen på det.

