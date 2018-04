«Ikke gå i Viking-fellen, Oilers!»

Rogalandsavis

I en årrekke solgte de mørkeblå det som egentlig var en litt urealistisk og overpriset drøm til fans og sponsorer. Viking skulle kjempe om medaljer. Man samlet ikke på fjerdeplasser i Stavanger.

På samme tid sto ikke de økonomiske musklene, og den sportslige kapasiteten, i stil. Jo da. Klubben var i noen år ganske veldrevet. Men på lønnsbudsjett til spillere, hovedgulroten for å tiltrekke seg de beste, var de på ingen måte ledende.

Selv om klubben hadde omsetning på høyde med de beste hadde ikke Viking eksterne investorer og selskaper for kjøp og avlønning av spillere i ryggen. Dermed fikk mindre klubber forsyne seg av samme spillerhylle uten å ta kostnad og risiko. Viking var opptatt av å holde regningen innad i klubben der de andre opptatt av å dem utenfor klubbens regnskaper.

Selv i fjor gikk Viking til en viss grad på smellen. På tross av at de innad i sportslig utvalg hadde mål om å unngå nedrykk ble klubbens nye lokale ungdomslinje solgt inn med mye høyere ambisjoner utad.

Slik kommunikasjon gjennomskues selvsagt. Med tiden faller både inntjeningen og publikumstilstrømningen. De ble fanget i en vond spiral. For Oilers tror jeg det nå handler om å stikke fingeren i jorden, se på hvordan Viking tapte mye tillit, og unngå en repetisjon.

Forutsetningene til Oilers er nok mye bedre enn hva de var hos Viking. Men å skape et nytt mesterlag er ikke nødvendigvis gjort over natten. I alle fall ikke om du ikke har et veldig mye høyere lønnsbudsjett enn alle andre. Det tror jeg ikke klubben har om du sammenligner med Storhamar – som nå er målestokken.

Det er lett å skjønne utgangspunktet til Oilers. Alarmen har for lengst gått i forhold til lavere inntekter på publikum. Markedsinntektene vil falle etter. Det er lett å skjønne at de føler seg tvunget selge seg på det vedtatte målet om topp tre og finale.

Likevel tror jeg ikke klubben skal prøve å holde begge poster kunstig oppe ved å selge inn noe som ikke er realistisk. Man vil bli avslørt om man ikke leverer på de sportslige målene. Gjør man det ikke er noe av tilliten til klubben tapt. Og det er tillit fra folket Oilers lever av. Si heller at en skal bli bedre enn i år.

Oilers vil i det lange løp tjene mer på å kommunisere ut realisme. Slå ut hendene. Si det som det er. Erkjenn at man har skyhøye inntekter sammenlignet med de andre. Erkjenn også at en har skyhøye utgifter på grunn av en dyr og nødvendig organisasjon – som følge av DNB Arena som kulturinstitusjon.

Det er heller ingen skam å innrømme at man i framtiden må få opp gode lokale spillere for å holde kostnadene litt nede – og for å gi Oilers nødvendig forankring. Men erkjenn også at dette vil ta litt tid.

Folk her i byen er glade i suksess og kravstore. Men sjansen for å beholde lojalitet er større om en kommuniserer ut at det ikke er sikkert at man kan spasere seg tilbake til et nytt gull og fritt plukke de beste spillerne.

Ved ærlighet får man også raskere snudd blaserte holdninger hos publikum og omgivelser.

Oilers bør ikke bidra til å gi seg selv noe favorittstempel neste år.

De bør heller skape et bilde av seg selv som underdogs – noe som også vil gjøre jobben med å skape et nytt storlag enormt mye lettere.

