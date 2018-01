– Ikke forvent at Trump vet hvor Norge ligger

Rogalandsavis

Blant dem som gjestet NHOs årskonferanse i går var Jon Favreau, Jon Lovett, Tommy Vietor som alle har vært på innsiden av Det hvite hus, som rådgivere for president Barack Obama. I dag er de programledere for den politiske podkasten med det passende navnet «Pod Save America».

Med elleville tilstander i amerikansk politikk, himler de litt med øynene over problemene som tematiseres på NHO-konferansen; hvordan skape flere jobber og få flere i jobb – med en ledighet på fire prosent som utgangspunkt.

– Hvordan våger dere å kalle dette problemer? Dere har et velferdssystem. Dere har en konferanse om skyer i horisonten. USA er dekket av skyer. Dere har en prins. Vi har Donald Trump junior, sa Lovett og satte øynene i kronprins Haakon.

Klar med kart

På scenen foran regjeringsmedlemmer, næringstopper og kongelige forsøkte de å forklare det som for mange var utenkelig for litt over et år siden – at Donald Trump ble valgt til president.

En president som statsminister Erna Solberg (H) skal besøk i Det hvite hus for første gang i dag.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har rådet Solberg til å ta med seg et kart for å vise Norges geografiske posisjon i nordområdene, nær Russland og med smeltende poler stadig nærmere Kina. Det kan være en god idé skal vi tro de tre podkast-programlederne.

– Jeg vil ikke forventet at han vet hvor Norge ligger i verden, sier Tommy Vietor.

– Trump kommer ikke til å lese seg opp på Norge før møtet, slik andre presidenter ville ha gjort, supplerer Jon Favreau.

Til og med selve hilsingen på Trump er det knyttet spenning til. Mens enkelte statsledere har blitt røsket i armen med et resolutt håndtrykk, har andre knapt blitt håndhilst på i det hele tatt foran en fullsatt presse, deriblant Solbergs politiske idol Angela Merkel.

– Han kommer nok til å håndhilse på henne, sier Favreau.

– Ros funker

De to statslederne skal diskutere forsvar, NATO og handel og investeringer. Også klima- og fredsspørsmål blir tema på møtet.

For å få gjennomslag for norske interesser er rådet fra de tidligere rådgiverne enkelt:

– Det de fleste statsledere har funnet ut er at de ikke trenger å gi ham noe av verdi. Det eneste du trenger å gjøre er å rose ham. Det gjorde Saudi-Arabia. De fikk ham til å føle seg spesiell og viktig, og det ble det beste møtet i det bilaterale forholdet, sier Vietor.

Litt på spøk, og litt på ramme alvor, anbefaler Lovett at Solberg banker inn budskapet sitt. Oppmerksomhetsspennet er trolig kort.

– Hvis hun har et viktig poeng å komme med bør hun gjenta det tre ganger.

Oprah som president?

I deres hjemland USA har Oprah Winfrey blitt kastet inn i diskusjonen om hvilken presidentkandidat som kan vinne demokratene tilbake makten.

I talen under Golden Globe-utdelingen nylig snakket hun engasjert om #MeToo-kampanjen. Det vekket til live spekulasjonene om hvorvidt den 63-år gamle TV-personligheten vil og bør stille som presidentkandidat.

– Hun holdt en flott tale, og det er en morsom mediesak, men nå har vi først et viktig valg i år. Men hvis Oprah har lyst å delta i løpet så synes jeg det er gøy. Oprah er alt Donald Trump hevder han er, sier Lovett.

De gamle Obama-rådgiverne forholder seg noe avventende til hvem som er de beste kandidatene til presidentvalget i 2020.

– Lærdommen fra siste valg er å ikke tro at vi kan redde landet vårt ved å velge en frelser. Dette er en daglig kamp som må tas av alle i demokratiet vårt, sier Favreau.

