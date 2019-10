Til tross for nedgang i besøkstallene på kinoen i Stavanger, har direktør i ODEON, Håvard Erga (t.v.), og film- og informasjonssjef i ODEON, Stig Magne Pedersen, troen på at resten av 2019 og begynnelsen av 2020 vil by på en økning. Her sitter i de i sal fem, som i løpet av våren skal renoveres.