I kveld blir det ekstra mørkt i Stavanger

I kveld mellom klokken 20.30 og 21.30 slukker kommunen lysene på skoler, i barnehager, bydelshus, rådhus, idrettshaller og kulturbygninger. Parken rundt Breiavatnet vil også bli mørklagt. Det samme skjer med Vålandstårnet, Valbergtårnet og vanntårnet på Buøy. Statens vegvesen slukker kunstbelysningen av Bybrua, melder Stavanger kommune.

Og nei, dette er ikke en planlagt strømstans fra Lyse for å drive vedlikehold. Mørkleggingen er en del av miljøaksjonen Earth Hour, hvor folk over hele verden slukker lyset i en time for klimaet.

– Earth Hour skal minne oss om sammenhengen mellom klimautfordringene og vårt eget energibruk. Stavanger kommune arbeider for å redusere vårt eget klimafotavtrykk, og vi ser på Earth Hour som en god anledning til å vise engasjementet vårt på en godt synlig måte, sier Torunn Møllerhaug Tysvær i kommunens miljøvernavdeling, på nettsiden til Stavanger kommune.

I fjor deltok 188 land i markeringen av Earth Hour, som startet i 2007 i Australia, ifølge WWF, som står bak kampanjen. Til sammen mørklegges 3100 landemerker og ikoner, som Eiffeltårnet, Big Ben og Tokyo Tower, for å markere at verden står sammen mot klimaendringene.

Stavanger kommune oppfordrer innbyggerne til å bli med i aksjonen.

– Slå av lyset, TV-en, nettbrett og PC og gå ut og kikk etter stjernene. Eller tenn stearinlys og len deg tilbake i godstolen, oppfordrer Tysvær.