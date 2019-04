Hyller Kristoffs samarbeid med «rivalen»

24 år gamle Gaviria har radet opp spurtseirer i internasjonale sykkelritt de siste sesongene og har for lengst etablert seg som en av sykkelsportens raskeste menn. Foran 2019-sesongen ble han hentet til UAE-laget og overtok Kristoffs rolle som mannen det skal kjøres for i spurtene.

Det betyr at nordmannen i mange sammenhenger får rollen som hjelperytter for Gaviria, hvilket han ikke har lagt skjul på at føles lite tilfredsstillende. I et intervju med Stavanger Aftenblad nylig gikk 31-åringen så langt som å si at han føler seg degradert i eget lag.

Samtidig har samarbeidet mellom Kristoff og Gaviria allerede gitt resultater, som da Kristoff spurtvant prestisjetunge Gent-Wevelgem sist søndag. Da bidro colombianeren sterkt til at italienske Elia Viviani og flere var sjanseløse på å følge Kristoff i spurten.

Tidligere proffsyklist Kurt Asle Arvesen viser til nettopp den episoden og er klar på at de to UAE-lagkameratenes samarbeid kan bli særdeles fruktbart.

– Du så jo gesten fra Gaviria da han kjørte opp og tok vekk Viviani fra hjulet til Kristoff. Det sier bare at de har et godt samarbeid. Det startet i UAE Tour, og det var match fra første tråkk da Gaviria vant åpningsetappen. De utfyller hverandre godt, sier han til NTB.

Vinnertype

Arvesen har erfaring med å skulle få store stjerner til å dra i samme retning fra tiden som sportsdirektør i Team Sky. Han mer enn antyder at Kristoff og Gaviria kan bli en lei duo å hanskes med for konkurrentene.

– Det er viktig for dem at de har kommet så godt i gang med samarbeidet, at de er ærlige og kan stole på hverandre. Da kan de hjelpe hverandre til store seirer framover, sier han.

Inn mot målgangen i Wevelgem søndag satt både Kristoff og Gaviria med i teten, og med rundt ti kilometer igjen ga Gaviria grønt lys for at nordmannen kunne spurte om seieren. Colombianeren var åpen på at han selv ikke hadde de aller beste beina.

Tidligere landslagssjef og proffsyklist Stig Kristiansen, som i likhet med Kurt Asle Arvesen sitter i den sportslige ledelsen i det hardtsatsende norske Uno-X-laget, mener den episoden viser at Kristoff får betalt for at han tidligere i vår har gjort en meget god jobb for Gaviria.

Han peker samtidig på at det er helt naturlig at Kristoff ikke stortrives i rollen som hjelperytter.

– Kristoff er en ekstrem vinnertype som ikke liker å være opptrekker, og det skal han ikke like heller, sier Kristiansen til NTB.

Blant Flandern-favorittene

Søndag er det duket for svært prestisjetunge Flandern rundt. Kristoff vant den belgiske klassikeren i 2015, og med søndagens seier i Gent-Wevelgem tråkket 31-åringen seg rett inn i favorittsjiktet foran et av vårsesongens høydepunkter.

– Gent-Wevelgem trenger ikke å være et hardt løp fysisk, men det var det nå. Det var sidevind fra start, og det var tråkk i pedalene fra kilometer null. Det viser seg gang på gang at Kristoff kanskje er den beste spurteren i verden etter harde etapper og harde ritt. Han er så godt gjennomtrent, at han er absolutt en av favorittene, sier Kurt Asle Arvesen.

Kristiansen er enig. Han er ikke i tvil om at Kristoffs navn vil dukke opp når de konkurrerende lagenes teamsjefer før start trekker opp lista over ryttere det må holdes et ekstra øye med underveis.

– Hvis jeg hadde vært dem, hadde jeg i hvert fall nevnt Kristoff i en bisetning. Jeg hadde nok nevnt ham i en helsetning også, smiler han – og legger til:

– Kristoff er mannen du ikke drar med deg inn i en finale. Du er ganske sikker på at du taper spurten mot ham, så han er nok en merket mann for det løpet der.

De 270,1 beinharde kilometerne i Flandern rundt inneholder blant annet 17 stigninger og seks partier med brostein.