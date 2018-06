Rogalandsavis

At Viking tapte mot Nest-Sotra, etter å ha sluppet inn det første målet, var statistisk sett helt etter normen. Det har Viking gjort hver gang de har sluppet inn mål først i år.

Men hvorfor er det slik? Hvorfor snur aldri Viking en kamp de kommer under i?

Akkurat det har garantert Bjarne Berntsen brukt mange timer å gruble over. Sannsynligvis spiller, som det ofte gjør, flere faktorer inn.

Spillestil er åpenbart. Gegenpresset til Viking sitter ikke. Da kan motstanderne kjøre tog gjennom lagdeler med altfor mye strekk. Spesielt når forsvarerne roter, rygger, leder feil og tuller det til nær sagt ved hver anledning. Da blir det stygt. Mye styggere enn om Viking hadde lagt seg dypt og kynisk ventet på en mulighet for 1–1

Svak selvtillit etter tre strake tap og en plan B-som ikke funker spiller helt sikkert også inn.

Den aller største faktoren synes likevel å være at de eldre spillerne svikter kapitalt når de ikke skal gjøre det. De som skal spre tryggheten og dra lasset var ikke i nærheten av å levere varene underveis i slakten på Ågotnes lørdag.

Selv Zlatko Tripic – som har vært den stabile eneren i denne kategorien – var ute av det. Syv av dem som startet burde ha mer enn nok erfaring og tyngde til å forhindre at Viking kollektivt ble seende ut som et forvirret juniorlag – i stedet for å bryte ned Nest-Sotra med kløkt, tempo og klasse.

Iven Austbø fomlet bort en ball som det ble mål av. André Danielsen serverte 5–0 på et sølvfat – og Steffen Ernemann var så gjennomgående svak og sutrete at han ble tatt rett av banen ved pause. Det holder ikke om en skal klare å rykke opp.

Viking behøver folk i alderen mellom 25 og 35 år som ikke bare prater om å spille bra, men faktisk gjør det på et relativt stabilt nivå over tid.

Hvis du ikke har det må du skaffe det. I alle fall om opprykk er et mål. Det vet selvsagt Bjarne Berntsen også. Problemet er bare at NFF har sagt nei til å omfordele i budsjettet slik at det kan kjøpes i sommer.

Her er det bare å håpe at Støttespilleren 2.0 kommer på banen fort som juling. For om Viking skal opp på direkten må det åpenbart tas grep. Kanskje kan flere lån være løsningen? Men noe må gjøres. For akkurat nå er klubben i fritt fall etter den solide starten på sesongen.

5-0-tap for Nest-Sotra. Smak på den!

Det er kort og godt en ydmykelse dypt inn i den stavangerske folkesjelen.

Det står faktisk ikke noe tilbake for 1-7- fadesen på hjemmebane for VIF i fjor. Det som ikke skulle skje igjen skjedde.

Jo da. Nest-Sotra er i knallform og virker å ha en trollmann av en trener i eksentriske Steffen Landro. De slo også Aalesund i forrige runde. Men 5-0? Hvor er stoltheten?

Dersom Viking ikke skal spore fullstendig av i opprykkskampen må de snarest ta seg selv i nakken. Nå kommer kampene tett før ferien, med Florø som første sjanse til å snu det på onsdag.

Da må Bjarne Berntsen finne ut om det er mulig å finne tilbake. Maksnivået er der. Det fantastiske presspillet og trykket så vi for en måned siden mot Sandnes Ulf. Egentlig trodde jeg at bortfallet av dette hadde sammenheng med varmebølgen. At Viking kort og godt ikke hadde orket å gjennomføre det mot Jerv, Sogndal og AaFK. Den unnskyldningen holder ikke i 17 grader på Sotra.

Det som dog er sikkert er at gjenreisningsprosjektet til Bjarne Berntsen ikke tåler veldig mange slike smeller som lørdag før folk begynner å tvile. Det er synd. I mitt hode er veldig mye blitt gjort rett ut ifra forutsetningene.

Men det driter egentlig folk flest i etter slike kamper.

5–0 tap for Nest-Sotra er nemlig et resultat som aldri vil aksepteres i Stavanger.

