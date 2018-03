Hver fjerde lege har opplevd eller vært vitne til seksuell trakassering

Rogalandsavis

Trakasseringen kommer fram i en spørreundersøkelse som Yngre legers forening har gjennomført, skriver Aftenposten. Undersøkelsen er også omtalt i Oslo legeforenings tidsskrift Journalen.

Av de 1.200 legene som har svart, sier 26,5 prosent at de selv har vært utsatt for seksuell trakassering, eller at de har sett andre bli utsatt for det. De fleste oppgir imidlertid å ha vært utsatt for seksuell trakassering selv.

Flere enn 200 av dem som har rapportert om seksuell trakassering, har også svart på hva slags trakassering det er snakk om. Svarene spenner fra spøk med personers kjønn i nærvær av andre på en måte som føles nedverdigende og seksuelt ladede kommentarer ved operasjonsbordet, til beføling av bryster eller rumpe og trusler om å ødelegge noens karriere dersom man ikke vil ha sex.

Ifølge Aftenposten er den alvorligste historien en beskrivelse av et overgrep der en person ble tvunget til å ha sex. De som oftest utsettes for trakassering, er de yngste legene i midlertidige stillinger.

– Vi ser at mange føler de ikke har annet valg enn å godta det. Og det er flere som sier at det faktisk har fått konsekvenser når de sier nei til sex. Besvarelsene vi har fått inneholder forferdelig vanskelige historier, sier Anniken Riise Elnes, foretakstillitsvalgt i Yngre legers forening, til Journalen.

