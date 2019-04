«Hva vil friske penger gjøre med garderoben?»

Følg RA Sporten på Facebook !



Viking-lederne Stig H. Christiansen og Rune Bertelsen snakker samme språk. Flere av de største eierne av klubben flagger til RA at de er villige til å spytte inn friske millioner i sommer – om AS og FK kan lande en ny samarbeidsavtale.

Det vil i klartekst bety at Viking får mer muskler. Både til drift, spillerkjøp – og kanskje enda viktigere – til lønn.

Lønnstaket klubben innførte for et par sesonger siden, da krisen sto på, har man allerede gått bort fra. Det er ikke absolutt. Likevel er det ikke å skyve under en stor at dagens beste Viking-spillere har en mye lettere lønnspose enn for ti år siden.

LES OGSÅ: Nå åpner flere av de store for å tilføre Viking frisk kapital

Da «galskapen» rundt norsk fotball herjet på sitt verste var det flere som tjente mellom to og tre millioner kroner på å spille fotball i Viking. Det paradoksale er at flere av konkurrentene betalte og betaler enda bedre. Forskjellen var at Viking tok regningen selv. Det bidro sterkt til krisen klubben er på vei ut av.

Likevel er fortsatt realiteten den at skal du ha de beste spillerne må du også kunne gi de beste lønningene. Det er utopi å tro at de mørkeblå skal konkurrere på lønn med Molde, Rosenborg, Brann og VIF med det første.

En sommeremisjon vil kunne lukke gapet noe, men ikke tette det.

Vikings svar på egen utilstrekkelighet i markedet har vært å bli best på det kollektive. De fire første kampene i år har vist at samhandling, innsats og smartness kan slå lag med bedre enkeltspillere. Men går det like bra over lang tid? Det tviler de fleste på. Derfor skjønner også eierne at det nok vil kreves mer. Men det vil også utløse nye dilemma.

For hva skjer når Viking i sommer for eksempel henter en ny spiss og gir ham to millioner i årslønn?

Mekanismene som slår inn er enkle i en agentstyrt verden. De andre toppspillerne vil selvsagt kreve langt mer lønn ved første mulighet. Alt annet ville være naturstridig i en verden hvor folk snakker sammen – og hvor også mediene skriver om hva den enkelte Viking-spiller tjener.

LES OGSÅ: Nå bereder de grunnen for ny storemisjon i Viking

Når du har en «stjerne» i en fotballklubb, en som tjener bedre og har større frihet enn de andre, vil det nesten alltid ligge litt misunnelse i bakgrunnen. Det er menneskets natur.

Så kan denne holdes i sjakk, men da krever det god ledelse. Og det kreves at spilleren som får spesialbehandlingen leverer varene på banen. Her har det litt for ofte skortet tidligere i Viking. Forskjellen på kvalitet har ikke alltid tilsvart forskjellen på lønn.

Skal Viking ta skrittet tilbake til å bli et topp fem-lag over tid i Norge er dette utfordringer en må leve med å ta stilling til. Emisjonspenger vil gi muligheter, men også tydelige utfordringer.

Skal de løse utfordringen med lønn tror jeg det er viktig de øker totalen gradvis – og ikke har FOR stort sprik mellom de best betalte og de svakest betalte.

En sosialdemokratisk lønnsprofil vil være bra for fotballkollektivet Viking – selv om de totale lønnsutgiftene nok må betydelig opp kommende år.

LES OGSÅ: Mye positivt til tross for nytt millionunderskudd