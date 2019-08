Hva mener egentlig Høyre om cruise?

Av Even Georg Myklebust, bystyrekandidat Stavanger AP

I Stokkebø og Hollund sin kronikk, er det mange selvfølgeligheter, hule anklager og feilaktige påstander. Stokkebø viser gang på gang, at å “heie” på næringslivet, cruiseskip eller klima, er det eneste virkemidlet Høyre har.

Arbeiderpartiet er ingen heiagjeng. Arbeiderpartiet tar ansvar og bruker aktivt virkemidler for å få til gode løsninger som denne byen sårt trenger.

Turistene i byen skaper liv og røre, samtidig som de gir regionen et ekstra bein å stå på. Dette er vel og bra, men det er ikke å stikke under stol at cruisetrafikken også har noen skyggesider. Høyre sin mangelfulle forståelse av cruisetrafikkens negative sider, har vært kjent i en årrekke. Men det mangler likevel ikke på valgløfter fra høyrealliansen, nå som valgkampen har begynt.

Politikere dømmes alltid best etter hva de gjør, ikke etter hva de sier. Stokkebø hevder i likhet med Hernes at han er “utålmodig på å få skipene ut av indre Vågen” samtidig som de stemmer imot dette i sentrumsplanen. At Høyre sier en ting samtidig som de gjør noe helt annet, er ikke noe nytt. Verktøykassa Stokkebø nevner, er ikke Høyre sin politikk. Det er Arbeiderpartiet som har foreslått et bærekraftig måltall på antall skip og en miljøavgift på cruiseskip samt programfestet en maksgrense for utslipp fra cruisenæringen. Men det er Hernes & CO som har stemt ned våre klimaforslag, hver eneste gang.

Med mindre Stokkebø og Hollund glemte å sjekke opp fakta før de skrev innlegget sitt, synes vi at det bør føres en mer ordentlig og redelig valgkamp uten dobbeltkommunikasjon. For eksempel fortalte Erna Solberg når hun var i Stavanger at et tak på cruiseskip er en dårlig ide, mens Høyres egen ordførerkandidat - John Peter Hernes, sier at han ønsker et tak og vil ha cruiseskipene ut av Vågen.

Det er en reell utfordring at velgerne ikke vet hva de får hvis de stemmer Høyre. Nå er det på høy tid, at Stavanger får politikere som faktisk gjennomfører det de lover. Arbeiderpartiet er en friskt alternativ til det gråblå Høyre som er mer uenig med seg selv, enn med noen andre.