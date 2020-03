Hundvåg avlyser håndballturnering

Følg RA Sporten på Facebook !

Hund­våg Hånd­ball har be­slut­tet å av­ly­se hel­gens mi­ni­hånd­ball­tur­ne­ring. Det be­kref­ter dag­lig le­der i Hund­våg Hånd­ball, Ei­vind Dahle.

– Vi sen­der ut in­for­ma­sjon, og har av­lyst hel­gens ar­ran­ge­ment med mi­ni­hånd­ball. Vi øns­ker ikke å sam­le for mye folk i hal­len. Det var snakk om 200 barn, i til­legg til for­eld­re og and­re kam­per i hal­len. Da valg­te vi å av­ly­se, sier Ei­vind Dahle til RA.

LES OGSÅ: Åpningen er avlyst

Smit­tet tre­ner

Klubben var raskt ute på Facebook, og egne nett­si­der, for å vars­le om at en av klub­bens tre­ne­re er smit­tet av koronaviruset. Det skjed­de lør­dag.

Tre­ne­ren kon­tak­tet selv le­ge­vak­ten og er i hjem­me­ka­ran­te­ne. Fore­lø­pig har in­gen spil­le­re tes­tet po­si­tivt for koronaviruset. Det er vur­dert at det ikke ut­gjør noen ri­si­ko med tre­ning for spil­ler­ne, da med and­re lags tre­ne­re.

– Et­ter råd fra Stavanger kom­mu­ne skal de få lov til å fort­set­te med tre­ning, sier Dahle.

LES OGSÅ: Sluttspillet utsatt for Oilers

Des­in­fi­se­rer

Det er kom­mu­nen som drif­ter Hundvåghallen, li­ke­vel job­ber klub­ben for å til­ret­te­leg­ge.

– Stavanger kom­mu­ne des­in­fi­se­rer og vas­ker hal­len to gan­ger dag­lig. I til­legg prø­ver vi å ha An­ti­bac til­gjen­ge­lig, sier Dahle.

LES OGSÅ: Viking stenger ned stadion