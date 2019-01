Hun er ny leder i Stavanger KrF

Bruns har hatt, og har, forskjellige verv i organisasjonen. Hun har vært tidligere leder for lokallaget i tre år, nestleder i KrF Kvinner sentralt og hun er nå leder for Rogaland KrF kvinnenettverk. Hun er en engasjert dame som er opptatt av å både bygge organisasjonen og samle KrF laget, ble det lagt vekt på under møtet.

– Arbeidet med å samle KrF blir et viktig arbeid framover, og jeg er stolt og takknemlig for å ha fått denne tilliten, sier Anne Kristin Bruns i en pressemelding.