Høyre-politikere ber Listhaug beklage utspill

Leder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre krevde lørdag at statsminister Erna Solberg (H) tar stilling til Listhaug Facebook-utspill.

– Enten står Erna Solberg bak Listhaugs utspill. Eller så synes hun det er greit med en privatpraktiserende justisminister. Begge deler er uakseptabelt, skriver partilederen.

Facebook-innlegg

Listhaug delte et bilde på Facebook av maskerte, væpnede menn med teksten: «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet. Lik og del».

Dette var en motreaksjon på at stortingsflertallet torsdag sa nei til forslaget fra Frp og Høyre om at Justisdepartementet skulle kunne frata norske fremmedkrigere passet uten at det avgjøres i en domstol.

Mens politikere fra flere partier kritiserer Listhaug avviser Solberg anmodningen fra Støre om å irettesette henne.

Samtidig har flere andre Høyre-politikere vist sin misnøye med Listhaug-utspillet på Twitter ved å skrive «Nei, verken liker eller deler statusen til Sylvi Listhaug. Den bør slettes og beklages».

Reaksjon fra Høyre

Både Tina Bru, leder i Høyres kvinneforum, tidligere kunnskapsminister Henrik Asheim og stortingspolitiker Stefan Heggelund har tatt i bruk disse ordene, ifølge Bergens Tidende.

KrF-leder Knut Arild Hareide er blant dem som har skrevet «takk» til Høyre-politikerne på sosiale medier lørdag kveld. Han sier til avisen at det Listhaug har gjort, forsøpler hele den politiske debatten.

– Min første reaksjon da jeg så denne statusen var: er dette falskt? Er det en hacking på gang? Jeg har såpass forventninger til landets justisminister at hun forstår rollen sin som statsråd.

Utfordring til Ap

Listhaug forklarer innlegget til NTB som en utfordring til Ap.

– Støre selv har tatt selvkritikk for å ikke ta innvandringspolitikk nok på alvor, og de har sagt at de skal være strenge. I praksis viser de det motsatte.

SVs Karin Andersen sier til NTB at Listhaug med sin forklaring avslører at saken ikke handler om å bekjempe terror, men om generell innvandringsmotstand.

– Det er uakseptabelt og useriøst av Listhaug, og også av statsminister Solberg å ikke stoppe dette straks. Det en statsråd gjør og sier, hefter hele regjeringen for, sier Andersen.

– Å spille på terrorfrykt med forslag som kun handler om streng innvandringspolitikk og i tillegg setter rettsstaten til side, og så beskylde dem som ikke vil støtte slike forslag for å støtte terrorister, er villedende propaganda for å piske opp frykt og hat mot politiske motstandere og noen av landets innbyggere. Det er politisk lavmål, sier hun.