Rogalandsavis

Advokat Ellen Holager Andenæs representerer en nå 20 år gammel kvinne som omfattes av et av varslene mot den avgåtte Unge Høyre-lederen Kristian Tonning Riise. Hun sier at kvinnen reagerer på Høyres samarbeid med politiet.

– Hun ønsker ikke at denne hendelsen fra fem år tilbake blir etterforsket. Hadde hun ønsket å anmelde hendelsen, hadde hun gjort det den gang det skjedde, sier Andenæs til NTB.

Kvinnen motsetter seg også at Høyre deler opplysninger om henne, og oppfordrer partiet til å ikke gjøre det. Til Aftenposten sier advokaten likevel at hun forstår at Høyre opplever å være i en «vanskelig posisjon».

– Forstår kvinnen

Siden 11. januar har Høyre mottatt 21 varsler om seksuell trakassering fordelt på 12 ulike personer. Ti av varslene omhandler stortingsrepresentant Tonning Riise.

– Jeg har stor forståelse for at kvinnen er i en vanskelig situasjon. Det er jeg lei meg for. Men vi er nødt til å samarbeide med politiet når de har tatt kontakt med oss, sier Aarset i en SMS til NTB.

Han ønsker ikke å si hvor mange saker som ble berørt i samtalen med politiet – om det var én, noen eller alle sakene.

– Jeg vil ikke gå inn på innholdet i dialogen med politiet, lyder Aarsets svar.

Unngå offerrolle

Tidligere onsdag fikk varslerne en tekstmelding fra Høyre der det ble påpekt at politiet kan få vite deres identitet, skriver VG.

Andenæs sier til avisen at kvinnen som er hennes klient, ikke selv har varslet om saken til Høyre. Kvinnen er ifølge advokaten opptatt av at hun ikke ønsker rollen som offer for et overgrep.

Dersom politiet likevel skulle åpne etterforskning som omfatter 20-åringen, er det lite kvinnen kan gjøre, medgir Andenæs.

– Det vil i så fall være mot hennes ettertrykkelige ønske. Jeg håper at den situasjonen ikke oppstår, sier advokaten til NTB.

16-åringen

Etter det NTB forstår, er 20-åringen identisk med personen Tonning Riise har erkjent å ha hatt seksuell omgang med i svært beruset tilstand under et fylkesårsmøte i 2014.

Tonning Riise trakk seg som leder av Unge Høyre 10. januar.

Mandag ble det klart at statsadvokaten hadde bedt politiet om å gjøre innledende undersøkelser for å se på om det er grunnlag for å starte etterforskning i en av varslersakene.

NTB har vært i kontakt med Tonning Riises advokat, Finn Krokeide. Han ønsker ikke å svare på noen spørsmål.