Høyland ungdomsskole tildelt Benjaminprisen

Prisen er på 100.000 kroner og ble delt ut av statssekretær Kristin Holm Jensen (H) i Kunnskapsdepartementet foran 400 elever og gjester i Fredheim Arena på Sandnes til skolens rektor Vigdis Vatne og to elevrepresentanter.

– Benjaminprisen gir oss motivasjon til å fortsette vårt arbeid for å gjøre skolen vår, byen vår Sandnes og samfunnet vårt til et godt sted å være og vokse opp – for alle, sa rektoren i sin takketale.

Juryen la vekt på at skolens arbeid mot rasisme og diskriminering ikke er begrenset til integreringsarbeid, men har en helhetlig tilnærming til arbeidet med holdninger og fordommer.

– Høyland ungdomsskole viser en høy grad av bevissthet om at arbeid mot rasisme og diskriminering like mye handler om majoritetssamfunnets holdninger som gode integrerings- og inkluderingstiltak, sa juryens nestleder Einar Standal i sin tale.

Skolen har vært opptatt av integrering av nyankomne elever siden den fikk ansvar for innføringstilbud for denne elevgruppen i kommunen i 2012. Fra året etter har den utviklet en trygg identitet og bevissthet rundt ressurser og muligheter ved det å være flerkulturell.

Høyland ungdomsskole deltar i DEMBRA (Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme) i skoleåret 2017–2018. Det gir mulighet til å arbeide med holdninger både hos elever og ansatte gjennom skoleåret.

Benjaminprisen deles hvert år ut til en barne-, ungdoms- eller videregående skole som utmerker seg for sitt arbeid mot rasisme og diskriminering. Prisen er oppkalt etter Benjamin Hermansen som ble drept av erklærte nynazister da han var 15 år gammel.

