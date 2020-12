Høyere skatteinntekter enn forventet i november

De samlede skatteinntektene i Stavanger kommune (skatteinngangen) er på 5,5 milliarder kroner ved utgangen av november. Det er 31 millioner kroner (0,6 %) lavere enn på samme tid i fjor, men er likevel høyere enn forventet.

Det skriver Stavanger kommune på sine hjemmesider.

November er en stor skattemåned og har vanligvis flere typer innbetalinger til forfall. I tillegg kjøres viktige oppgjør i systemene etter at ligningstallene for 2019 er kjente.

Skatteinngangen i november ble på 1,076 milliarder kroner i Stavanger kommune. Dette er 23 millioner kroner lavere enn fjorårets november, men 86 millioner kroner høyere enn gjeldende budsjett for måneden.

– Skatteinntektene er høyere enn forventet, og dette skyldes både et høyt marginoppgjør (dvs. mindre til gode-utbetalinger) og et korrigert fordelingsoppgjør til fordel for Stavanger kommune, sier økonomisjef Hilde Vikan til Stavanger kommune.

Endret fordeling til Stavanger kommune

Stavanger kommune skriver at all skatt som betales inn til kemneren skal fordeles mellom kommunene, fylkeskommunene, staten og trygdeforvaltningen. I oppstarten av et skatteår beregner staten hvor stor andel den enkelte kommunen foreløpig skal ha av anslåtte inntekter. Denne andelen beregnes på nytt året etter når ligningstallene er kjente.

Når ligningstallene for 2019 ble kjent, beregnet staten at Stavanger kommune skulle ha en høyere andel enn først antatt, og dette utgjør om lag 46 millioner kroner i merinntekter for kommunen.

