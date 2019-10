Høstjazz i intime rammer

Jazzfestivalen på Sola Strand Hotel durer fredag i gang for fjerde gang.

– Vi har greid å innarbeide noe som begynner å ligne på en tradisjon, sier hotelldirektør Cornelius Middelthon til RA.

– Helt egen stemning

Han er fornøyd med å ha et tilbud som skiller seg ut fra de fleste andre musikkfestivaler.

– Nesten alt foregår på selve hotellet her, og det bidrar til en helt egen stemning. Publikum bor eller går i de samme korridorene som artistene bor, så det hele blir intimt og nært. Andre festivaler er jo gjerne i en by der publikum går fra sted til sted, påpeker Middelthon.

Han trekker også fram de naturskjønne omgivelsene ved sjøkanten.

– Beliggenheten betyr mye. Solastranden byr på åpent hav og åpen himmel, og det er mulighet til å ta en joggetur eller en sykkeltur mellom konsertene, framholder sjefen.

Støtter seg på Jazzforum

Middelthon og Høstjazz støtter seg på Stavanger Jazzforum når programmet utarbeides.

– Jeg tror nok vi har sterkere meninger om programmet enn Jazzforum, men de kvalitetssikrer musikere vi foreslår, og gir hint om hva som eventuelt kanskje ikke passer så bra, sier Middelthon.

Han peker også på at Stavanger Jazzforum også har nødvendig kontaktnett.

I år er festivalen utvidet med én dag, ganske enkelt fordi Hilde Louise Asbjørnsen sto høyt på ønskelisten, og hun kunne ikke lørdag, men artisten foreslo selv å spille sammen med sitt orkester på fredagen. Nytt av året er ellers frokostjazz med Marie Klåpbakken og Stian Tønnesen i Sola ruinkirke lørdag.

Besøk fra Wales

På artistlisten ellers står Klossmajor med Håvard Ersland i front, Fint Fransk Orkester, det walisiske bandet Dr. Jazz, sistnevnte sies å spille på et bredt, dansbart spekter, og heller tidvis mot artister som Frank Sinatra.

Helleik Kvinnesland, som er daglig leder i Stavanger Jazzforum, peker på at Høstjazz tilfører jazzen en ny scene i regionen, og får økonomisk støtte fra Sola kommune.

– Vi samarbeider godt med Høstjazz, prøver å nå et bredt publikum, og har for eksempel konserter både i Randaberg og i Hå, og det er en del av en bevisst plan fra Stavanger Jazzforums side, sier Kvinnesland. Uansett, det er mange kjente artister for det lokale jazzpublikumet som kommer.

– Dette er jo fjerde året det arrangeres, og gjennom de fire årene har festivalen hentet inn artister som vi også har hatt konserter med, i både Jazzforum- og Maijazz-sammenheng. Hilde Louise Asbjørnsen, Klossmajor og Fint Fransk Orkester er blant dem, sier Kvinnesland.