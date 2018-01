Holta blir hjemmeproff

Rogalandsavis

Følg RA Sporten på Facebook !

Nantes-spilleren har signert en treårig avtale med Sola og gleder seg veldig til å returnere til et langt bedre lag enn hun forlot for halvannet år siden.

Den tidligere toppscoreren skal være klubbens andre heltidsspiller ved siden av Camilla Herrem. Hun blir en viktig del av Solas lange mål om medaljestrid med en lokal stamme.

– Jeg er veldig glad for å få dette på plass. Det blir spennende å komme hjem til et så godt lag. Dessuten bor kjæresten min like ved Åsenhallen. Det var flere gode grunner til å komme hjem, sa Holta via Skype fra Frankrike under en pressekonferanse mandag.

Daglig leder John Harald Kåsen i Sola forteller at finansieringen av Holta fortsatt ikke er konkretisert helt. Han legger likevel ikke skjul på at boomen nå gravide Camilla Herrem har skapt åpner dører.

LES OGSÅ: Holta returnerer til Sola

Rammer på plass

– Det gjør at vi uansett føler vi har rammene på plass.

Sola prøvde å hente Holta hjem både i sommer og nå i vinter, men Nantes har sagt nei.

Trener Knut Ove Joa er klar på at klubbens langsiktige ambisjoner er medaljestrid.

– Vi får sette oss mål når jeg er tilbake. Nå ligger vi – jeg sier det allerede – på femteplass. Kanskje vi kan ta steg opp fra det, sier Holta.

Hun tror hun er blitt en bedre spiller i Frankrike – til tross for motgang denne sesongen.

– Jeg har spilt med og mot bedre spillere og er nok bedre på å gjøre gode valg, sier Holta – som innrømmer at hun nok ikke er utviklet mye defensivt.

– Men jeg har gitt treneren i Frankrike beskjed om at jeg gjerne vil spille toer når jeg kommer hjem og vi har lagt en plan for å jobbe med det framover, sier hun.

Knut Ove Joa er uansett ikke bekymret. Han innser at hun ikke holder landslagsklasse bakover, men mener Holta ikke er så svak i forsvar.

– Vi brukte henne fast i forsvar før hun dro. Det handler om tillit og måten du spiller forsvar på. Det tror jeg skal går greit.

Samtidig erkjenner han at det er bakover på banen Sola må bedre seg for å kunne bli å regne med i en medaljestrid.

LES OGSÅ: Holta pirres av Sola-retur

Ser etter keeper og strek

Selv om treneren mener klubben nå er et steg nærmere er komplett lag, men vet han hvor det er hull og hvor det trengs påfyll i et større bilde.

– Vi vil gjerne styrke oss med en ny keeper og en strek. Gjerne typer som er ulike fra dem vi når har, sier han.

Joa vil ikke si noe negativt om alternativene han har i posisjonene nå, men innser at klubben nok mister noen mål framover på banen fordi de må skifte spillere fra forsvar til angrep.

Samtidig har han veldig lyst på en keeper som er ulik og kan utfordre Kimberly Ewanovich. Mer høyde og fysikk på streken vil også kunne styrke forsvaret betraktelig.

LES OGSÅ: Herrem-effekten gull verdt for Sola

Venter tøff vår

Uten en gravid Camilla Herrem erkjenner Knut Ove Joa at de to neste månedene blir tøffe.

Sola starter serien igjen med bortekamp mot Storhamar i morgen etter landslagspausen.

– Vi skal nå spille ni kamper fra 17. juli til 17. mars hvor seks av dem er borte. Så skal vi møte lag som Vipers, Byåsen, Larvik og Molde. Her er det mange tøffe kamper og vi må bygge på poengene vi har tatt i høst.

Treneren er klar på at de ikke kan føle seg trygge med 13 poeng. Det er kort vei opp, men også kort vei nedover.

– Vi må holde tungen beint i munnen, sier han.

Sola skulle gjerne styrket laget nå i vinter, men innser at det neppe kommer til å skje.

Det betyr mer ansvar på yngre spillere. Kristiane Knutsen har for øvrig signert en ny avtale med klubben.