Holdsworth satte spor

Athana slipper nå «The May Sessisons 0518», der trioen har med seg de profilerte stjernemusikerne Gary Husband og Jody Lindscott.

– Albumet er et dokument fra én uke i fjor, et «best of»-opptak fra øvingsprosessen på Tou Scene og konserten med Gary og Jody på Folken, sier Alf Terje Hana til RA.

Slippes i dag

Hana, Øyvind Grong og Torgeir Nes presenterer også albumet med minikonsert på Tell på Kvadrat i morgen og på Sølvberget neste lørdag. Albumet er på alle digitale plattformer fra i dag av, og er også i LP- og CD-format.

– Alt av øving og konsert ble tatt opp. Albumet har overhodet ikke er noen «overdubs», det er ikke lagt på nye spor, lyden er bare gjort optimal, sier Hana.

Inspirert av Holdsworth og Solastranden

Les også: Fortsetter samarbeidet etter Maijazz

Albumet har én låt med Allan Holdsworth sentral.

– Sangen «The Longest Day» ble til under en tur på Solastranden langfredag for to år siden. Jeg gikk og tok for meg Holdsworth, og sangen er inspirerert av ham. Det merkelig syke sammentreffet er at Holdsworth døde dagen etter denne spaserturen, forteller Hana.

CV-en til rock- og jazztrommeslageren, pianisten, komponisten, arrangøren og bandlederen Husband strekker seg fra mye turnering med John McLaughlins band The 4th Dimension til samarbeid med nevnte Allan Holdsworth, Level 42, Quincy Jones, Gary Moore og en rekke andre storheter.

Perkusjonisten Linscott har jobbet med utallige superstjerner i musikkhistorien, som Elton John, The Who, Mike Oldfield, Eric Clapton og The Clash.

LES OGSÅ: Får med Husband på Maijazz og turné