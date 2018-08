Høiland har blitt frisk – Østensen på benken

Rogalandsavis

Følg RA Sporten på Facebook !

Fem minutter er spilt i det Zlatko Tripic blir frispilt på sin kantposisjon, etter at Strømmen fullstendig tømmer seg. Kantspilleren kommer alene med keeper Simon Thomas, men får et dårlig touch og kommer ikke engang til avslutning. Veldig dårlig utnyttet det av Tripic.

Strømmen startet med ballen, og har hatt den i laget de første minuttene her i solskinnet på SR-Bank Arena.

Før kamp:

På fredagens trening sto Tommy Høiland over på grunn av sykdom, og dermed lå alt an til at Even Østensen skulle få sin første kamp fra start. I løpet av helgen har imidlertid Høiland blitt frisk nok til å starte, slik at Østensen igjen mønster på benken.

Den eneste endringen ellers i Viking-laget er at Rolf Daniel Vikstøl kommer tilbake på venstrebacken, og at Andre Danielsen er tilbake på benken.

Nykommer Sondre Bjørshol sitter på benken, mens islendingen Axel Andresson ikke er med i kamptroppen. Han skal starte morgendagens rekruttkamp mot Brodd.

Strømmen har skiftet mange spillere siden de møtte Viking sist, da Viking vant hele 6-1. Strømmen kommer fra en sterk seier mot Sogndal i midtuken, og Sogndal tapte også tidligere i dag mot Florø. Noe som gjør at Viking har en god mulighet til å skaffe seg en luke på sogningene med seier i dag.

Viking (4-3-3): Iven Austbø – Claes Kronberg, Markus Nakkim, Tord Johnsen Salte, Rolf Daniel Vikstøl – Kristian Thorstvedt, Fredrik Torsteinbø, Johnny Furdal – Zlatko Tripic, Tommy Høiland, Ylldren Ibrahimaj.

Benken: Amund Wichne, Rasmus Martinsen, Zymer Bytyqi, Andre Danielsen, Even Østensen, Sondre Bjørshol, Usman Sale.