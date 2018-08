Høiland-dobbel i enkel Viking-seier

Rogalandsavis

2.omgang:

Der er kampen over, og Viking tar alle tre poengene. Får trampeklapp de siste sekundene idet dommeren blåser av kampen, og det er fullt fortjent. Hjemmelaget har vært det klart beste laget her, og kontrollert begivenhetene omtrent fra start til mål. Tommy Høiland scoret begge målene, og Vikings seier var aldri i fare.

Minimum tre minutter er det lagt til.

Minuttet gjenstår idet Tommy Høiland spiller gjennom Even Østensen. Den tidligere Staal-spilleren kommer litt skrått på målet, og Strømmen-keeper Thomas slår forsøket ut til corner. Den blir greit klarert.

Med fem minutter igjen å spille har Zlatko Tripic satt seg ned for å tøye ut en krampe.Inn for mannen som har blitt kåret til dagens beste av folket, kommer Even Østensen.

Ylldren Ibrahimaj blir dagens andre til å bli byttet ut for Viking, og inn for han kommer Usman Sale med 18 minutter igjen å spille pluss overtid.

Bjarne Berntsen gjør sitt første bytte for dagen, og det er Kristian Thorstvedt som går av banen og Andre Danielsen som kommer inn. 65 minutter er spilt.

Litt over timen spilt nå, og Viking kjører over Strømmen. Torsteinbø spiller ballen ut til Ibrahimaj, som legger den tilbake til Torsteinbø. Han vrir ballen ut til Tripic, som venter på overlappen fra Furdal som kommer seg ned til dødlinjen. Furdal prøver å finne Høiland foran mål, men innleggsforsøket blir blokkert og lander hos Ibrahimaj på straffefeltet. Han får ikke helt stokket beina og sender ballen utenfor.

MÅÅÅÅL: 2-0. Tommy Høiland er på pletten igjen. Nydelig innlegg fra Zlatko Tripic, og mellom Strømmens forsvarsspillere stiger Høiland opp helt uforstyrret og dobler Vikings ledelse.

Viking kjører på fra start også i denne omgangen, og fortsetter der de slapp i første. Zlatko Tripic skjøt over etter en corner som endte ut på 16 meteren, og nå var motsatt kantspiller Ibrahimaj sin tur til å sette ballen et godt stykke over mål fra omtrent samme hold fra motsatt side av 16-meteren.

Kampen er i gang igjen, og Tommy Høiland sniker seg inn bak Stømmen-forsvaret. Skuddet går rett på keeper.

1.omgang:

Der blåste dommer Svein Tore Sinnes til pause, og Viking leder fullt fortjent 1-0. Etter 15 jevnspilte minutter, har Viking styrt det meste som har skjedd utpå banen her i omgangen. Zlatko Tripic har vært farlig frempå ved flere anledninger, og Viking kontrollerer begivenhetene.

I angrepet etterpå er Tripic på farten igjen. Kommer seg inn i 16-meteren og skyter mot lengste stolpe. Skuddet går i en Strømmen-forsvarer og endrer retning, men dessverre for Viking sniker ballen seg utenfor mål og til corner. Den blir lagt rett i klypene på Thomas. Minuttet til pause.

Øystein Vestvatn tester Iven Austbø med et langskudd. Vikings sisteskanse slår ballen først rett til værs, men fanger den ved andre anledning.

Kristian Thorstvedt sparker ned Sindre Mauritz-Hansen på vei, og får et særdeles korrekt gult kort for å hindre den overgangen. 38 minutter spilt nå.

MÅÅÅÅL . 1-0: 29 minutter er spilt, og Viking får straffe. Furdal vinner igjen ballen med en strålende takling, og gir ballen til Tripic. Han setter på turboen og løper inn i Strømmens 16-meter. Der blir han lagt i bakken, og straffen er helt korrekt. Tommy Høiland tar den, og setter inn ledermålet med en utsøkt Panenka-straffe.

Idet kampuret bikker 25 minutter har Viking festet et grep her på SR-Bank Arena. Vikstøl blir denne gang spilt fri inne i Strømmens 16-meter, og backen kliner ballen inn foran mål. Ballen kunne gått hvorsomhelst, men det ender med corner for Viking. Den blir det ingenting ut av.

Viking spiller seg fint ut bakfra, og Claes Kronberg fosser fremover. Han legger ballen ut til Ibrahimaj, som legger ballen over på godfoten og slår inn. Innlegget er presist på hodet til Thorstvedt, som har kommet på et godt løp inn i boksen. Midtbanespillerens heading går imidlertid rett på Strømmen-keeper Thomas.

Tommy Høiland jager et oppspill fra Iven Austbø, og blir lagt i bakken av Strømmens Mathias Blårud. Ender med dagens første gule kort.

Ny mulighet for Zlatko Tripic. Strømmen skyver igjen veldig over på den ene siden, og da Viking vrir ballen over på motsatt kant får Tripic igjen mye rom. Fosser forbi sin oppasser og kommer igjen alene med keeper. Får denne gang ballen forbi keeper Thomas, men ballen triller sakte mot mål og blir reddet før den triller over streken.

Det nærmer seg kvarteret spilt her, og kampen har vært jevnspilt til nå. VIking doblet akkurat på kanten med Zlatko Tripic og Rolf Daniel Vikstøl. Backen kom opp og tilbød en overlap, som åpnet opp rom for Tripic til å gå innover og skyte. Det gjorde han, men skuddet var ikke all verden og gikk i klypene på keeper Thomas.

Fem minutter er spilt i det Zlatko Tripic blir frispilt på sin kantposisjon, etter at Strømmen fullstendig tømmer seg. Kantspilleren kommer alene med keeper Simon Thomas, men får et dårlig touch og kommer ikke engang til avslutning. Veldig dårlig utnyttet det av Tripic.

Strømmen startet med ballen, og har hatt den i laget de første minuttene her i solskinnet på SR-Bank Arena.

Før kamp:

På fredagens trening sto Tommy Høiland over på grunn av sykdom, og dermed lå alt an til at Even Østensen skulle få sin første kamp fra start. I løpet av helgen har imidlertid Høiland blitt frisk nok til å starte, slik at Østensen igjen mønster på benken.

Den eneste endringen ellers i Viking-laget er at Rolf Daniel Vikstøl kommer tilbake på venstrebacken, og at Andre Danielsen er tilbake på benken.

Nykommer Sondre Bjørshol sitter på benken, mens islendingen Axel Andresson ikke er med i kamptroppen. Han skal starte morgendagens rekruttkamp mot Brodd.

Strømmen har skiftet mange spillere siden de møtte Viking sist, da Viking vant hele 6-1. Strømmen kommer fra en sterk seier mot Sogndal i midtuken, og Sogndal tapte også tidligere i dag mot Florø. Noe som gjør at Viking har en god mulighet til å skaffe seg en luke på sogningene med seier i dag.

Viking (4-3-3): Iven Austbø – Claes Kronberg, Markus Nakkim, Tord Johnsen Salte, Rolf Daniel Vikstøl – Kristian Thorstvedt, Fredrik Torsteinbø, Johnny Furdal – Zlatko Tripic, Tommy Høiland, Ylldren Ibrahimaj.

Benken: Amund Wichne, Rasmus Martinsen, Zymer Bytyqi, Andre Danielsen, Even Østensen, Sondre Bjørshol, Usman Sale.