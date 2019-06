Høie vil ta opp nattransport av eldre med sykehusdirektørene

Praksisen rundt nattransport av eldre har fortsatt etter at Bent Høie beordret stans. Nå sier helseministeren at han skal ta opp saken med sykehusdirektørene.

I 2018 ble det kjørt minst 1.546 turer med eldre over 74 år ut av sykehusene mellom klokken 22.00 og 7.00, meldte VG forrige uke.

Etter avsløringen beordret Høie full stans i praksisen. Men nattransporten av syke eldre fra norske sykehus har fortsatt.

– Jeg er kjent med at flere av våre medlemmer har kjørt hjemkjøring etter at Høie beordret stopp. Det er ingenting som tyder på endret praksis, bekrefter foretakstillitsvalgt for Fagforbundet Marius Bjørndalen ved Sykehuset Østfold til avisen.

Høie har tillit

I en epost til VG skriver helseministeren at han har tillit til at sykehusledere, som nå er gjort oppmerksom på praksisen, vil rette opp i dette.

«Jeg forventer i første omgang at sykehusene slutter med nattransporter uten at det er nødvendig med detaljerte instrukser fra toppen. Dette er en del av ansvaret helseforetakene har med å gi pasientene et godt tilbud og praksisen er i strid med deres egne retningslinjer.»

Utelukker ikke instrukser

Søndag formiddag presiserer Bent Høie til NTB og VG at han kommer til å ta opp saken når han møter sykehusdirektørene til et felles møte mandag. De vil da få beskjed om å stanse praksisen.

– Det er ved noen sykehus dette praktiseres, ikke alle. Direktørene vil få beskjed om å gi ordre til AMK-sentralene om at nattransporter ikke skal forekomme, med mindre pasienten ønsker det selv, eller det er helt spesielle forhold som tilsier det.

