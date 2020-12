Den nye varianten kan være opp til 70 prosent mer smittsom enn det vanlige koronaviruset. Storbritannia har derfor innført ekstra strenge restriksjoner i områdene der viruset er oppdaget, selv om viruset ikke ser ut til å gi mer alvorlig sykdom.

– Det er viktig at vi handler raskt for å prøve å unngå at denne virusvarianten kommer til Norge og spres videre innenlands her i Norge, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

– Det er viktig at alle som har ankommet fra Storbritannia de siste 14 dager, etterlever karantenereglene. Vi har strenge innreisetiltak, men vurderer nå om det er nødvendig å sette inn ytterligere tiltak, legger han til.

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å styrke informasjonen om karantenereglene til de som kommer eller har kommet fra Storbritannia siste 14 dagene.

– Helsedirektoratet skal også vurdere om personer som har ankommet fra Storbritannia siste 14 dager og de som ankommer framover, skal tilbys PCR-test etter ankomst, står det i pressemeldingen.

I tillegg skal de vurdere innstramming i unntaksreglene for karantene for reisende fra Storbritannia.

LES OGSÅ: Fire nye smittede i Stavanger