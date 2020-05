Høie med ekstra smitte-påminnelse til ungdommen

– Vi har levd lenge med strenge smitteverntiltak. Holdt avstand, vasket hendene såre. Derfor var det kanskje ikke så rart om noen glemte seg litt under 17. mai-feiringen, sa Bent Høie (H) på regjeringens pressekonferanse mandag ettermiddag, samtidig som han ga uttrykk for forståelse.

– Kanskje kom du litt for nær litt for mange? Kanskje fikk du ikke vasket hendene dine nok? Sånt skjer, sa han.

Samtidig manet han særlig de unge om å ikke ta for lett for smittefaren. Det er veldig viktig at man holder seg hjemme hvis man har luftveissymptomer, understreket han.

– Selv om symptomene er lette må du holde deg hjemme og finne ut hvordan du kan bli testet for covid-19. Vi har ansvar for å ikke bringe smitten videre, sa Høie.