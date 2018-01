Høie lover nye tider for norsk ruspolitikk

Rogalandsavis

– Vi går nå bort fra det som kanskje kan beskrives som en moralistisk tilnærming i den tidligere tenkningen. Vi erkjenner fullt og helt at enkelte ikke er motivert for å bli rusfrie. Denne gruppen vil nå få et langt bedre tilbud enn tidligere, sier helseminister Bent Høie (H) til NTB.

– Rusavhengighet er en sykdom. Samfunnet skal stille opp for rusavhengige og yte hjelp, uavhengig av om de er motivert for å bli rusfrie eller ikke, understreker han.

Nyorientering

I løpet av de kommende fire årene vil sentrale deler av norsk ruspolitikk bli støpt om. Sentralt står rusreformen, som Frp gikk imot, og som i praksis innebærer avkriminalisering av narkobruk.

– Jeg bruker ikke selv ordet avkriminalisering. Dette handler om at samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk skal være tilbud om behandling i stedet for straff, presiserer Høie.

Stortingsflertallet samlet seg før jul om en merknad om dette, og nå inngår reformen som del av løftene i den ferske regjeringserklæringen.

Der slås det fast at politiet skal kunne pålegge at den rusavhengige møtes med helserettede tiltak, og at manglende oppfølging vil medføre sanksjoner.

– Betydelig arbeid

Høie reiser i neste måned til Portugal for å høste erfaringer. Det er nemlig den såkalte Portugal-modellen som vil danne skole for endringene som kommer i Norge.

– Den må tilpasses norske forhold, sier helseministeren, som understreker at det er et "betydelig arbeid" som må gjøres. Et offentlig utvalg skal nedsettes for å utrede hvordan reformen kan gjennomføres i praksis.

– Vi er allerede i gang med å utarbeide utvalgets mandat og sammensetning. Vi har ikke god tid. Reformen skal være gjennomført i løpet av perioden, sier Høie.

Internasjonal oppsikt

Ap og Høyre endret begge sitt standpunkt til bruk og besittelse av narkotika under landsmøtene i fjor. Og før jul ble det altså klart i merknads form at det er flertall for en rusreform på Stortinget.

– Allerede da vekket saken internasjonal oppsikt. Interessen blir ikke mindre når vi nå følger opp fra regjeringens side. Trenden i Europa går i samme retning, sier Høie.

Han har selv endret syn på avkriminalisering, som han tidligere var imot. Men å følge opp med å tillate salg av narkotiske stoffer gjennom offentlig godkjente utsalgssteder, er ikke aktuelt.

– Nei, definitivt ikke. En av suksessene med norsk ruspolitikk er at vi har et klart forbud mot illegale rusmidler og en streng regulering av lovlige rusmidler, sier Høie.

Heroinbehandling

Pakkeforløp for rusbehandling etter mal fra kreftbehandlingen er også på trappene, ifølge regjeringserklæringen. Der loves det også at flere legemidler inkluderes i legemiddelassistert rehabilitering, samt at det skal gjennomføres forsøk med heroinassistert behandling.

– Dette vil skje parallelt og uavhengig av arbeidet med rusreformen. Forsøk med heroinassistert behandling kan bli gjennomført før reformen er på plass, sier Høie.

Selv om Norge fortsatt utmerker seg negativt på overdosestatistikken, mener helseministeren norsk ruspolitikk i hovedsak har vært vellykket.

– En relativt liten andel av norske ungdommer har prøvd narkotika. Og den samlede rusbruken er lavere i Norge enn i mange sammenlignbare land. Utfordringen vår er at vi ikke har lykkes i å gi god nok hjelp til rusavhengige, sier han.