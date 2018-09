Høie godkjenner navnebytte til helsesykepleier

Rogalandsavis

– Det har vært et veldig kjønnsdefinert navn på rollen, en barriere som gjør at gutter ikke søker. Nå håper vi at dette vil bidra til at flere gutter vil søke seg til utdanningen, sier Bent Høie (H) til Sykepleien.

Tittelendringen vil tre i kraft fra 1. januar, tilføyer Høie.

– Den klare anbefalingen fra helsesøstrene selv er å endre tittelen til helsesykepleier, og vi vet at dette har vært en lang prosess. Nå har vi bestemt fra regjeringshold at vi skal starte arbeidet med å endre tittelen, sier Høie.

– Det er for få mannlige helsesøstre. For meg som likestillingsminister, er dette en gledens dag, sier Linda Hofstad Helleland (H).

