Hjemmeseier for både Viking og Sandnes HK

Viking fikk besøk av Vålerenga til dagens hjemmekamp i Stavanger Idrettshall, i det som skulle vise seg å bli nok en nervepirrende affære for de mørkeblå håndballherrene.

Viking scoret dagens første mål, og hadde en knapp ledelse gjennom det første kvarteret til Vålerenga tok ledelsen for første gang på stillingen 6-7. Lagene fulgte hverandre tett opp til det gjensto ti minutter av omgangen, da Viking satte inn en liten sluttspurt inn mot pause.

Tre kjappe mål av Alexander Blonz åpnet opp en firemålsledelse for vertene, som gikk til pause med ledelsen 17-14. Vålerenga brukte imidlertid ikke mer enn fem minutter av den andre omgangen til å hente igjen det forspranget og utligne til 18-18.

Derfra og inn svingte det veldig det neste kvarteret, der lagene byttet på å ta ledelsen. Viking klarte å presse frem en ny tremålsledelse i det lagene gikk inn i de siste ti minuttene, og de tre målene skulle vise seg å være gull verdt da Viking til slutt vant 34-31.

Sandnes ga fra seg seksmålsledelse

Også Sandnes' håndballherrer var i aksjon søndag, og i Sandneshallen var det Viking TIF som var på den motsatte delen av parketten. I Sandnes var det gjestene fra Bergen som kom best i gang, og som ledet an de første seks minuttene. Da tok Andre Ellertsen ansvar og sørget for at de lyseblå tok ledelsen for første gang i kampen på stillingen 5-4.

Sandnes koblet etter det et lite grep på begivenhetene, og dro sakte, men sikkert fra. Ett mål her og ett mål der gjorde at vertene ledet med seks mål til pause, på stillingen 18-12.

På samme måte som Sandnes festet et lite grep om den første omgangen, gjorde Viking TIF det i starten av den andre. Bergenserne brukte de første 20 minuttene til å hente opp igjen Sandnes' seksmålsledelse, og på vei inn i de siste ti minuttene av kampen var det igjen uavgjort på 24-24.

Fem mål på fem minutter avgjorde for Sandnes

Da var det imidlertid slutt for gjestenes overtak i Sandneshallen, og vertene viste hvem som bestemte i egen storstue. Fem minutter etter utligningen satte nemlig Lars Sigve Hamre inn 30-24, og gjenopprettet den seksmålsledelsen vertene hadde til pause.

Med tre minutter igjen på klokken klarte Viking TIF aldri å komme i nærheten av en ny opphentning, og dermed vant Sandnes 32-27. Lars Sigve Hamre ble Sandnes' toppscorer med åtte mål, og seieren gjør at Sandnes HK nå har fire poeng på de fire første kampene og ligger med det midt på tabellen.

Kampfakta fra begge kampene, og tabellen i herrenes 1.divisjon finner du her.

