Herrem klar for to nye år

Følg RA Sporten på Facebook!

Camilla Herrem har signert en toårskontrakt med Sola Håndball. Det skriver klubben i en pressemelding mandag.

LES OGSÅ: Kan ikke se for seg noe annet enn eliteserien

Landslagsprofilen får ektemannen sin, Steffen Stegavik, som trener.

– Jeg gleder meg skikkelig til å spille for Sola i de neste sesongene, klubben bygger et spennende lag for neste sesong, og jeg ser frem til å se hvor langt vi kan nå sammen. I tillegg gleder jeg meg til å ha Steffen som trener, sier Herrem til Solas nettsider.