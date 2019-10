Følg RA Sporten på Facebook!

Viking framstår som overraskelsen i Eliteserien sammen med Bodø/Glimt. Grunnen er definitivt ikke kontinuitet i laguttakene til Bjarne Berntsen. Det er åpenbart ut ifra fakta og statistikk.

For smak på denne; kun to ganger i år har han sendt samme lag på banen to uker på rad. Det tallet er oppsiktsvekkende. En ganske så ekstrem motvekt til det som står i «læreboken».

At det likevel fungerer så godt som det gjør handler fort, og i mye større grad, om en annen form for kontinuitet enn det rent laguttaksmessige. Man så det igjen mot Stabæk søndag.

Noe av det første Berntsen gjorde da han kom inn for å snu Viking var nemlig å selge inn et tydelig konsept til spillerne. Det mest sentrale punktet er en klar og distinkt spillestil – med definerte roller.

Denne har Berntsen og teamet forholdt seg strengt til i de fleste tilfeller.

Resultatet av de klare rollene er at alle vet hva som kreves. De øver på det hver eneste dag på trening. Da er det mye lettere å komme inn i et lag selv om du ikke har spilt så mye tidligere i sesongen.

Selv er jeg ganske fast i troen på at mye av totalsuksessen Berntsen har hatt bunner i nettopp tydeligheten på spillestil og roller. Det overrasker egentlig at de fleste pirker og graver i alle andre grunner enn hovedgrunnen når den vanvittige snuoperasjonen til Viking skal forklares.

I altfor mange år har Viking virret rundt spillestil. De prøvde seg så smått på å legge en fast vei under Bård Wiggen med en «Blå tråd». Konseptet og tanken var god. Gjennomføringskraften var dessverre ikke det. Det ble heller ikke bedre av at situasjonen rundt trener Ian Burchnall i beste fall var kaotisk den sesongen han fikk i hovedjobben. Hans tanker om hvordan fotball skal spilles var også alt for ulike Wiggens. Det problemet har man åpenbart ikke nå som hovedtreneren også er sportssjef.

Berntsen og teamet vet nøyaktig hva de ønsker seg. Solid defensiv struktur, soneorientert firer, raskt spill i lengderetning, aggressivitet, store treningsdoser – og et lag som ekstreme i det høye presspillet når de må.

Det er gjenkjennelighet i det Viking gjør i kamp. Når dette sitter stjeler Viking hele tiden tideler som er uvurderlige i moderne fotball. Når det nærmest spilles på avtaler blir valgene tatt fortere. Det er bare å se på RBK i gullårene, eller kikke på hvordan Ajax faser inn unge spillere i roller, for å skjønne poenget. I årene de har vandret bort fra konseptene sine har det ikke gått like bra.

I årets Viking vet spillerne vet instinktivt hvor bevegelsene til å slå på kommer. De vet også hvor de skal presse. Fordi de har øvd masse på det. Metoden gir en utmerket plattform til å raskt overrumple motstanderen.

Da kan man rotere samtidig som skiftene også gir uforutsigbarhet for motstanderne.

Det har gitt Viking en ny dimensjon denne sesongen.

