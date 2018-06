Rogalandsavis

Denne uken skrev Aftenbladet at Viking har fått nei fra NFF til å bruke penger på spillerkjøp. Selv om klubben nok kunne klart å hoste opp litt i sommer – innenfor et budsjett som er satt opp til å gå med over ti millioner i minus – er det greit at det strammes til når muligheten for et langt bedre resultat ligger der. Samtidig begrenser det både mulighetene for hvem de kan hente og sjansene for opprykk.

Etter at Viking har spilt ti kamper av årets sesong er det mulig å danne seg et bilde av hvor skoen trykker. I mitt hode er de spillerlogistiske utfordringene todelte.

Punkt én handler om kvalitet. Spredningen mellom den beste spilleren i troppen – som utvilsomt har vært Zlatko Tripic – og ned til de svakeste er altfor stor.

En slik spredning er en utfordring for de fleste trenere. Ikke nødvendigvis direkte i kampsituasjoner. Da tas en spisset tropp ut. Problemet er mest treningsrelatert. Svakere spillere vil naturlig nok dra ned tempo og bremse utviklingen til de beste. Jo mer kvalitet på trening – dess høyere toppnivå i kamp. Regnestykket er enkelt.

Klubben planlegger for et opprykk og da må jobben med å løfte kvaliteten tilbake til elitenivå i 2019 starte nå. Det på tross av at spillere i andre klubber naturlig nok kvier seg velge før divisjon er avklart.

Punkt to handler om hvilke posisjoner som må styrkes og der kan man gjerne dele det opp i en kortsiktig horisont og en langsiktig.

Den lange handler om å øke kvaliteten generelt. Finne trenbare spillere. Identifisere folk som har første- og andreforsvarerkvalitetene til å gjennomføre det svært krevende presspillet.

I den korte, som handler om å rigge laget for et direkte opprykk i år, er det for meg midtbanen som skriker mest etter en opprydning. Bjarne Berntsen har minst åtte-ni mann å velge i når den midtre treeren i 4-3-3-systemet skal bekles. Problemet er bare at det er uhyre vanskelig å peke ut den ideelle sammensetningen.

Indreløperne er sannsynligvis gode nok, men Viking skriker etter et klart førstevalg defensivt på midtbanen. Flere har prøvd seg. Julian Ryerson mest. Likevel har det ikke funket helt. I så måte trenger det ikke være noen katastrofe om talentet forsvinner. Da kan han erstattes med et klart førstevalg i en slik rolle.

Utfordringen når en slik spiller skal inn er likevel åpenbar. Skal en gå for en tradisjonell playmaker? En defensiv spiller med offensiv spisskompetanse. Eller skal en velge typen som dekker rom, takler og skjermer stopperne.

En spiller som klarer begge deler er bare å glemme. De finnes knapt i norsk fotball. Om de gjør vil de ikke spille i Obos-ligaen.

Personlig er jeg ikke i tvil om hva jeg ville valgt. Gevinstene med en offensiv type tror jeg vil gå hånd i hanske med spillestilen klubben har innført. De tre framme kan fint ta seg av «gegenpresset» sammen med indreløperne. Så kan en fotballsmart og dyp midtbanespiller konsentrere seg om å sette opp de andre. Tankegangen bør også sammenfalle fint med måten 3.0-versjonen av Bjarne Berntsen tenker fotball på. Her har utviklingen nemlig vært sjokkerende stor fra 2.0 i 2004.

Samtidig kan også uforutsette ting skje. Viking har tre innlånte stoppere i stallen og i teorien kan alle lånene avsluttes i sommer. Da må klubben kaste seg rundt.

En stor og sterk spiss, for en plan B, har jeg tidligere pekt på. Meningene mine er ikke har ikke endret seg etter å ha sett den i aksjon med Aniekpeno Udo på topp.

En annen detalj verdt å merke seg er også at Vikings vinger ikke er veldig bakromsorienterte. Kanskje kan en ving, som starter direkte ved ballgjenvinning (litt som Gunnar Aase minus det defensive), være detaljen som vipper et opprykk i Vikings favør?

Det eneste som er helt sikkert er at Bjarne Berntsen har en stor og viktig jobb foran seg med stallen.

