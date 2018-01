Rogalandsavis

Følg RA Sporten på Facebook !

Sandnes IL sender en tropp på 19 til helgens innendørs-NM i Bærum, men arrangøren snytes for den store brødreduellen som var satt opp på 3000 meter. Der var nemlig alle tre brødrene Ingebrigtsen påmeldt til en durabelig familieduell.

– Det hadde selvsagt vært et høydepunkt å se dem duellere om en mesterskapstittel alle tre, men Henrik har fått en liten føling og har bestemt seg for at han ikke stiller i helgen. Det er ganske naturlig at du kjenner det litt etter å ha ligget på treningsleir og presset deg så kraftig som de har de siste ukene, og da har Henrik bestemt seg for å ta det med ro, sier Geir Eikeskog til RA.

LES OGSÅ: Slik ble Filip best mot alle odds

Gode medaljemuligheter

Han er daglig leder for gjengen som i helgen skal prøve å overgå fjorårets medaljefangst på åtte medaljer.

– Filip og Jakob stiller opp på de samme øvelsene, så det skal være gode sjanser for medaljer på 3000, 1500 og 800 meteren. I tillegg har Joachim Sandberg gode muligheter på 200 meter og 60 meter, mens Astrid Mangen Cederkvist og Agathe Holtan Wathne også har gode muligheter både på gull og på medaljer, sier Eikeskog.

Han er i det hele tatt optimistisk på laget vegne før innendørs-NM.

– Vi har mange gode utøvere som viser at formen er i anmarsj. For enkelte av dem er det et av hovedmålene for sesongen, da innendørs-NM er det største i løpet av innendørs-sesongen. Det er en viktig konkurranse også for oss som klubb, og vi reiser med et veldig sterkt lag, sier han.

LES OGSÅ: – De er hele regionens gullgutter

Sterkt startfelt

I fjor satte damene ny norsk rekord på 4x200 meter stafett, og Eikeskog håper på å se nye rekorder også i år.

– Det laget som satte den rekorden i fjor har ikke blitt noe dårligere denne sesongen. Så hvis alt går etter planen der med vekslinger og teknikk, så har jeg god tro på medalje og flere rekorder. Både norske og personlige, sier han.

Men det er ikke bare Sandnes som stiller sterkt. Karsten Warholm, Amalie Iuel og Jonathan Quarcoo stiller alle til start, i tillegg til sterke lag fra Tyrving og Tjalve. Mathias Hove Johansen stiller i front for Skjalg, mens også Stavanger Friidrettsklubb sender ned flere utøvere,

– Arrangøren har uttalt at de ønsker å lage det beste innendørsmesterskapet noensinne i Norge, så det er en god start. Programmet og opplegget ser bra ut, så jeg tror det vil bli folksomt i Bærum Idrettspark i helgen. Nivået på de som stiller er også meget bra, så jeg gleder meg, sier Eikeskog.

LES OGSÅ: Drømmer om å ta stafettgull for byen sin