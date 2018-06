Rogalandsavis

Følg RA Sporten på Facebook !

Skader ødela så å si hele fjorårets sesong for den eldste løperbroren i Ingebrigtsen-flokken. I år er han tilbake for fullt uten smerter, men han har fortsatt ikke konkurrert på 1500 meter siden OL-semifinalen i august 2016.

Hittil denne sesongen har 27-åringen valgt å løpe 5000 meter og en engelsk mil. Seks uker før friidretts-EM i Berlin vender han blikket mot favorittdistansen. Henrik Ingebrigtsen jobber for å få innpass på 1500-meteren under Diamond League-stevnet i Monaco 20. juli.

– Jeg har et lite håp om å komme inn i Monaco. Jeg har lyst til å løpe der, sier han til VG.

Men skal han få slippe til i Monaco, må Sandnes-løperen vise at han er i god nok form. Han vil derfor reise til Marokko for å løpe mellomdistansen der. Det er også et Diamond League-stevne.

– En mulighet er 1500-meteren i Rabat. Hvis jeg gjør det, kan jeg løpe meg inn i feltet i Monaco, forklarer han.

For fire år siden satte eldstebror Ingebrigtsen norsk rekord på 1500 meter i Monaco med tiden 3.31,46.

Før Bislett Games tidligere i måneden var han skeptisk til egen 1500-meterform.

– Jeg håndterer ikke helt farten ennå. Jeg har farten inne, for jeg kan avslutte en 5000 meter i 1500-meterfart, men jeg takler ikke tempoet fra start. Og det er der problemet ligger, at når jeg kommer til 1100/1200-meter, så er jeg helt ferdig. Jeg mangler en del baneøkter før jeg er i stand til å løpe fort på 1500 meter, sa Henrik Ingebrigtsen til NTB.

Filip Ingebrigtsen stiller til start i helgens Diamond League-stevne i Paris, på nettopp 1500 meter.

(©NTB)