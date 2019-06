Hektisk natt for politiet

Politiet i Sør-Vest melder på sin twitterkonto at det har vært en travel natt for politiet i hele distriktet. De har gitt et tjuetalls bortvisninger og pålegg, løst opp slagsmål og har tatt promillister. Politiet har stanset noen fester, og nedprioritert andre. De har ikke mottatt meldinger om alvorlig skadde så langt.

Dårlig oppførsel

I Sandnes ble en mann i 30-årene bortvist fra sentrum i 12 timer grunnet dårlig oppførsel på et utested. Ingen anmeldelse fra politiets side.

I Egersund ble en 19 år gammel mann bortvist fra sentrum etter dårlig oppførsel.

En mann i 20-årene ble anmeldt etter å ha forsøkt å kjøpe narkotika fra en sivil politipatrulje i Stavanger.

Klokken 02.15 ble en patrulje tilkalt av vaktene på et utested i Stavanger grunnet problemer med en svært beruset gjest. Under innbringelsen gikk han til angrep på patruljen. Ingen av de involverte skal være skadd, og mannen i 30-årene blir anmeldt for vold mot politiet.

Hærverk på biler

I løpet av natten har det blitt gjort skadeverk på flere biler i området Trones i Sandnes. Politiet har tatt gjerningspersonene, men er usikker på om de har fanget opp alle de fornærmede bileierne. De ber deg derfor om å ta kontakt med politiet dersom bilen din har skader, og du ikke er varslet.