Rogalandsavis

Hegerberg hadde gått målløs av banen i tre mesterligakamper siden hun i første kvartfinale tangerte Celia Sasics rekord på 14 mål i en sesong. 103 minutter ut i torsdagens kamp traff hun på halvspretten på et perfekt innlegg fra innbytter Shanice van de Sanden og plasserte seg på toppen av lista.

Det var Lyons tredje mål på fem minutter og punkterte kampen da Lyon vant mesterligaen for tredje år på rad.

Wolfsburg ble snytt for straffe i første omgang og Lyon for scoring etter pause, men ved full tid sto det 0-0 i tungvektsoppgjøret der det defensive var førsteprioritet for begge lag.

Så eksploderte kampen. Pernille Harder gikk over halve banen og skjøt Wolfsburg i ledelse. Keeper Almuth Schult var nest sist på ballen med et utkast. Skuddet fra 25 meter sneiet en motspiller og spratt to ganger før det gikk inn.

Tre minutter senere, i det 96. minutt, mistet Alexandra Popp hodet og meide ned Lyon-innbytter Delphine Cascarino. Hun hadde gult kort fra før, og det var ingen tvil om at hun måtte ut.

Herjet

Da hadde Lyon allerede byttet inn lynvingen Shanice van de Sanden for midtbaneankeret Saki Kumagai, og hun skulle bli helt avgjørende da kampen ble vendt.

Først var det imidlertid Ada Hegerberg som i det 98. minutt plukket opp en dårlig klarering og løftet fram til Amandine Henry. Hun dyttet ballen forbi en motspiller og knallet den i mål til 1-1.

Ett minutt senere var Lyon i ledelse. Van de Sanden føk forbi motspilleren og la inn fra høyre. Inne foran mål var Eugénie Le Sommer et skritt foran Hegerberg og flikket ballen i mål fra kloss hold.

Hegerberg trengte bare å vente fire minutter til på sitt etterlengtede rekordmål. Igjen stormet van de Sanden forbi alt og alle. Innlegget kom til en umarkert Hegerberg. Hun har sikkert truffet bedre, men avslutningen var god nok til å gi 3-1.

Fire minutter før slutt satte innbytter Camille Abily punktum.

Caro ut med skade

I ordinær tid ble Hegerberg holdt i stramme tøyler og kom bare til en ordentlig sjanse. Det var da hun i det 35. minutt stupte fram og stussheadet ved nærmeste stolpe, uten å gi keeper store problemer.

Fra start lå det an til en duell mellom Norges to største kvinnelige fotballstjerner. Fem og et halvt år etter at de herjet sammen da Stabæk ble cupmester spilte Caroline Graham Hansen og Ada Hegerberg mesterligafinale mot hverandre, men Hansen måtte ut halvveis med skade og bevitnet med røde øyne resten av oppgjøret fra sidelinja.

Heller ikke hun hadde kommet til sin rett offensivt i en taktisk duell på høyt nivå.

Annerledes kunne det blitt hvis Wolfsburg hadde fått straffe da Lyon-keeper Sarah Bouhaddi tidlig i kampen bommet helt med et utboksingsforsøk og traff hodet til Sara Björk Gunnarsdóttir brøkdelen av et sekund etter at islendingen nikket ballen.

Det var en stygg feil av dommer Jana Adamkova å la spillet gå videre.

Snytt for mål

Mållinjeteknologi er fortsatt omstridt, men var dypt savnet da Amandine Henry på et hjørnespark i det 69. minutt satte hodet på en nikk fra Eugénie Le Sommer og sendte ballen over keeper Schult. På streken sto Noëlle Maritz, som på volley sparket ballen ut. TV-bildene tydet meget sterkt på at ballen hadde vært inne, men dommerne var ikke enige, og den riktige TV-vinkelen manglet akkurat som mållinjeteknologien.

Hadde Lyon fått målet, ville vi derimot trolig blitt snytt for det elleville dramaet i ekstraomgangene.

Kampen sett under ett var Lyon best og skapte mest, men Wolfsburg lurer sikkert på hvordan det ville endt om Popp hadde holdt hodet kaldt etter at laget tok ledelsen. Med ti spillere gikk den tyske dobbeltmesteren i oppløsning.

Om en uke kan Lyon fullføre sin trippeltriumf i cupfinalen mot Paris Saint-Germain. Da får Ada Hegerberg nok en norsk duell, mot storesøster Andrine.