Hederlig forsøk ikke nok for Viking

Følg RA Sporten på Facebook !

90.min: Der var kampen over, og Molde vinner 2-0. Viking gjorde et ærlig forsøk,og holdt ut lenge. Ylldren Ibrahimaj var ekstremt nære på å gi Viking ledelsen, men etter at Leke James fikk lurt inn dagens første mål ble det til slutt en kontrollert seier til Molde.

90.min: Høiland kolliderer med keeper, og får gult kort.

90.min: Minimum tre minutter er lagt til

86.min: MÅÅÅÅL . 0-2. Magnus Wolff Eikrem punkterer kampen. Fredrik Aursnes plukker opp ballen etter en heading fra Runar Hove, og går langs 16-meteren. Prøver å få til et skudd, men overrasker med å hælsparke ballen til Wolff Eikrem som plutselig er alene med keeper. Løfter ballen elegant over Iven Austbø.

83.min: Rolf Daniel Vikstøl går ut og inn kommer Tommy Høiland.

82.min: MÅÅÅÅÅL . 0-1. Molde scorer på corner. Viking klarer det første innleggsforsøket, men Molde får ballen inn igjen. Gabrielsen triller den til Leke James, som venter ut en Viking-spiller og sniker den forbi Iven Austbø.

78.min: Furdal går ut for Thorstvedt.

72.min: Fridjonsson lader skuddfoten fra 35 meter. Får veldig god dreis på skuddet, som flakker foran Molde-keeper Craninx. Han får med nød og neppe bokset ballen unna, og Molde får kontroll på ballen igjen.

70.min: Zlatko Tripic med et skudd fra 20 meter. Sender skuddet to meter utenfor, og går momentant ned med krampe.

64.min: Andre Danielsen erstatter Jostein Ekeland på høyre vingback.

63.min: Viking kommer nok en gang på en kontring. Bytyqi går igjen til dødlinjen og slår den ut i feltet, og denne gang er det Tripic som nesten kommer til en stor mulighet. Skuddet går ut til Ibrahimaj som blir litt skubbet i skuddøyeblikket og sender ballen utenfor.

60.min: GIGANTISK mulighet for Viking. Bytyqi går ned til dødlinjen, og legger 45 grader ut. Der er Ibrahimaj. Han tar med seg ballen forbi keeper og banker til, men en liggende Kristoffer Haugen redder ballen bokstavelig talt på streken. Enorm mulighet for Viking.

59.min: Molde gjør sitt første bytte for dagen, og det er Eirik Hestad som går ut. Magnus Wolff Eikrem kommer inn.

57.min: Molde har koblet et jerngrep på 30 meter, og Viking kommer seg ikke ut.

54.min: Molde får en stor mulighet, men Ellingsen legger seg for mye bakpå i avslutningsøyeblikket og styrer ballen over. Ibrahimaj får samtidig det gule kortet.

52.min: Molde har hevet seg i starten av andre omgang, og presser på for et åpningsmål her nå. Viking jobber knallhardt defensivt, men den jobbingen koster krefter.

48.min: Knudtzon legger inn, og Viking klarerer til corner. Aursnes slår inn, og Ruben Gabrielsen får stå helt alene. Header ned i bakken, der Austbø gjør en glimrende redning. Returen banker Ohi i nettveggen. Stor mulighet.

46.min: Vi er i gang igjen her på SR-Bank Arena.

1. omgang:

45.min: Der er det pause, og lagene er likt til hvilen. Vikings plan om å forsvare seg tett og kompakt i bakre ledd har fungert ganske bra, og det er bare ved et par anledninger at gjestene har sluppet til på vingbacken til Ekeland. Vertene har imidlertid hatt god kontroll, og Molde har ikke kommet til mye. Det har heller ikke Viking, som har langt opp til mål de gangene de vinner ballen, men det er god kontringsstyrke i laget som har ført til noen halvsjanser.

45.min: Viking prøver seg på en innøvd variant, der Furdal lobber ballen over muren og til Tripic. Molde er med på notene, og det ebber ut i ingenting.

45.min: Fredrik Sjølstad havner på etterskudd i forhold til Zlatko Tripic, og ser ingen annen mulighet enn å rive han med. Dermed nytt gult kort, og frispark til Viking på 25-30 meter.

43.min: Ohi får kranglet ballen videre til Knudtzon som stormer inn i Vikings 16-meter. Prøver å legge inn, men forsøket blir blokkert ut til corner. Slås lavt på første, der dommer gir ny corner til store protester. Denne blir slått inn i feltet, og stusset ut av en Viking-spiller til innkast nede ved hjørneflagget.

40.min: Ellingsen løper ned Tripic, og blir belønnet med det gule kortet.

37.min: Runar Hove bryter på egen 16-meter og fører ballen over midtbanen. Spiller en vegg og befinner seg plutselig nede ved cornerflagget. Solaraidet ender med innkast, der Viking etter hvert kommer til en avslutning som blåses laaaangt over og utenfor.

33.min: Molde vender spillet, og snapper ballen fra en uoppmerksom Ekeland. Ballen legges inn foran mål der Ohi lukter, men en lang tå fra Hove hindrer en kjempemulighet for gjestene.

30.min: Halvtimen spilt og Viking drar i gang et klasseangrep. Ballen går på få touch fra mann til mann, og Viking setter opp trekanter på midten og kommer seg fremover i banen. Til slutt spilles Bytyqi igjennom alene med keeper, men dessverre blir han avblåst for offside.

27.min: Adrian Pereira vinner igjen ballen høyt oppe i banen, og spiller den til Ibrahimaj. Han triller den til Tripic, som går løs på Molde-forsvaret og skyter. Skuddet blir blokkert, men Viking får applaus for innsatsen.

24.min: Ibrahimaj prøver seg med et innlegg på en Tripic som har gått på et dypt løp. Pasningen er god, men stryker det lille Tripic har igjen av hår og går inn til keeper.

22.min: Viking har lykkes godt så langt med å forsvare seg kompakt og nekte Molde-spillerne rom. Gjestene har ikke produsert noe som helst, men samtidig er det langt opp til mål for Viking. Så det har ikke skjedd spesielt mye den første halve omgangen her.

15.min: Ohi skyter fra 20 meters hold, men rett i skuffen på Iven Austbø.

12.min: Zlatko Tripic kommer til Vikings første sjanse. Bryter ballen på midtbanen og setter kursen straka vegen for målet. Fra 18-19 meter løsner han skudd, men Molde-keeperen redder.

8.min: Gjestene får corner, og den stusses like utenfor.

4.min: Som ventet er det fryktelig langt opp til mål for Viking de gangene de klarer å vinne tilbake ballen.

1. min: Vi er i gang.

Før kamp:

Viking eksperimenterte med 3-5-2-formasjonen foran forrige oppgjør mot Molde, men valgte å gå ut i sin vante 4-3-3-formasjon den gangen. Det endte med 5-1-tap, og nå prøver dermed Berntsen seg på en ny vri for å unngå en ny fadese.

De mørkeblå har hentet en ny spiss siden den gang, men paradoksalt nok stiller laget uten rene spisser til dagens oppgjør. I stedet er det kantspillerne Zlatko Tripic og Zymer Bytyqi som får de fremste rollene, på grunn av sin arbeidsinnsats.

På midten har Kristian Thorstvedt vært syk i store deler av uken, og dermed ga midtbanetrioen seg selv i Furdal, Ibrahimaj og Fridjonsson. Så blir det Jostein Ekeland og Adrian Pereira på vingbackene, som Viking faktisk vil operere med i dag.

– Vi har øvd på å spille en 3-5-2-formasjon med meg på vingbacken denne uken her, så det er mulig at vi vil prøve ut det mot Molde. Det er en rolle jeg har spilt tidligere i Vidar, men det blir fortsatt litt uvant om det blir måten vi stiller på søndag, sa Ekeland til RA på fredag.

Tommy Høiland er tilbake etter karantene, men starter på benken. Det gjør også spissmakker Even Østensen, mens nykommer Benjamin Källman ikke er klar til kampen.

Også på motstanderlaget er det overraskelser, da både Vegard Forren og Magnus Wolff Eikrem starter på benken.

Viking (3-5-2): Iven Austbø – Viljar Vevatne, Runar Hove, Rolf Daniel Vikstøl – Adrian Pereira, Johnny Furdal, Samuel Fridjonsson, Ylldren Ibrahimah, Jostein Ekeland – Zymer Bytyqi, Zlatko Tripic.

Benken: Amund Wichne, Tord Johnsen Salte, Fredrik Torsteinbø, Tommy Høiland, Andre Danielsen, Even Østensen, Kristian Thorstvedt.