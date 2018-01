Følg RA Sporten på Facebook !

Forsvarsspilleren Kristoffer Haugen forlater Viking til fordel for Molde foran den kommende fotballsesongen.

Venstrebacken fra Stavanger har signert en treårsavtale med Molde og vil være på plass i Molde når laget starter sesongoppkjøringen.

Haugen har spilt 125 obligatoriske kamper for Viking og har flere kamper for aldersbestemte landslag.

– Det er klart at det er rart å forlate Viking etter ti år, men utviklingsmessig kjennes det rett. Molde ønsket meg virkelig og har sett meg i lang tid, sier Haugen til RA.

– Var det interesse fra andre klubber som også fristet?

– Det har vært interesse fra andre steder også, men Molde som hele tiden har vist at de ville ha meg, sier Haugen.

Klubben har også tidligere gjort framstøt for å kjøpe spilleren.

Landslagsdrøm

Haugen går nå til en klubb med potensial til å vinne noe. Det var klart med i hans vurdering.

– Det at Molde kan vinne noe er noe som var med i betraktningen. De er sammen med RBK kanskje den største klubben i Norge nå. Det er også mye å se fram til med europacup til sommeren.

– Så håper du kanskje å bli solgt til utlandet også?

– Det er klart at Moldes historikk viser at de utvikler og selger videre. Det er med i beregningen. Så er det kanskje mulig å komme med på landslaget i løpet av året. Det er et mål jeg har.

Da Viking rykket ned i høst var Haugen tidlig med å slå fast i RA at han ønsket seg bort. Spill på nivå to var ikke forenelig med hans personlige ambisjoner. Det skapte selvsagt endel støy blant enkelte supportere. Haugen er likevel klar på at han og Viking skilles som venner.

– Det er ingen vonde følelser med meg og Viking. Vi har spilt med åpne kort hele tiden. Jeg vil følge med på Viking framover, sier Haugen – som ikke avviser en retur i framtiden.

Fornøyd Solskjær

Molde-trener Ole Gunnar Solskjær gleder seg over å ha fått Haugens signatur på plass.

– Kristoffer er blitt en erfaren spiller på norsk toppnivå til tross for sin unge alder. En veldig spennende spiller som utfyller stallen vi har. Nå har vi god konkurranse på de fleste plasser. Han har en fantastisk venstrefot og gode ferdigheter med ball og er veldig godt fysisk rustet. Jeg gleder meg til å hjelpe Kristoffer videre i karrieren og se han i våre blå drakter, sier Solskjær i en pressemelding.

I følge Aftenbladet skal Molde ha betalt i overkant av to millioner kroner for Haugen.