Verken Islamsk Opplæringssenter i Hillevåg eller Muslimsk Fellesråd Rogaland ser ut til å evne å forstå kritikken som rettes mot imamer som kjemper for bokstavtro og fundamentalistisk islam. I stedet for å bygge bruer til samfunnet de er en del av, skaper Islamsk Opplæringssenter avstand ved å invitere den islamske predikanten Said Rageah til å holde to foredrag.

Den somalisk-kanadiske predikanten har uttalt at det skal kunne gis dødsstraff for blasfemi, og at kvinner kun skal få forlate hjemmet om det er nødvendig. Rageah har også uttalt at kvinner som samtaler med menn på Facebook, Twitter eller SMS, «aldri skal få kjenne lukten av paradis». Uttalelsene er så ekstreme at Rageahs foredrag er blitt avlyst både i Rinkeby i Stockholm og i Umeå. I Hillevåg ble altså predikanten sluppet inn i varmen.

Integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) har rett i at den statsstøttede organisasjonen Islamsk Opplæringssenter setter seg selv i et underlig lys ved å invitere Said Rageah til Stavanger. Det samme lyset kastes mot Muslimsk Fellesråd Rogaland, der talsperson Summer Ejaz viser til ytrings- og religionsfrihet når han forsvarer senterets rett til å invitere Rageah.

Overfor RA tar Ejaz og MFR avstand fra ytringer som bryter med norsk lov, men like fullt er det et paradoks at en erfaren organisasjonsmann og bystyrepolitiker som Ejaz ikke ser hvilken håpløs sak han vikler seg inn i. Å vise til ytringsfrihet for å forsvare en predikant som vil straffe blasfemi med døden, krever en spesiell form for logikk. Summer Ejaz bør gjerne gjøres oppmerksom på at hans eget parti – Høyre – fjernet blasfemiparagrafen fra straffeloven i 2015.

Det eneste som kunne ha forsvart Opplæringssenterets invitasjon, var å invitere til debatt slik at Rageahs syn kunne ha møtt motstand. I stedet får organisasjonen med 3000 medlemmer fremdeles statsstøtte. Den støtten bør vurderes grundig.