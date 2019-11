Hat-trick fra Morley da Oilers slo Narvik

Følg RA Sporten på Facebook !

Tredje periode:

60. min.: OILERS VINNER 8-2! Kampen er slutt. Oilers vinner kampen 8-2, og vinner skuddstatistikken 65-30. Morley kåres, naturlig nok, til Oilers sin beste spiller. Morley hadde tre mål og to assist i kveldens kamp.

60. min.: Med tolv sekunder igjen får Engesveen utvisning.

59. min.: Hoff er tilbake på isen for Oilers.

58. min.: Etter stopp i spillet stormer Robin Haglund Mathisen i angrep og er nær scoring for Oilers, i undertall!

57. min.: Det blir en lengre stopp i spillet på grunn av at reservemålvakten til Narvik, Herman Nordmark Jenssen, blir liggende på benken. Får hjelp av medisinsk personell, og blir hjulpet ut av spillerboksen.

57. min.: Magnus Hoff får to minutter for slashing i egen sone. Oilers skal spille undertall!

55. min.: Simen Talge skaper stemning i DNB Arena. Fullfører taklinger og er tøff i dueller!

54. min.: MÅÅÅL 8-2 Andreas Klavestad blir servert av Morley. Klavestad får pucken midt på blålinjen, trekker ned mot høyre og skyter inn kampesn tiende mål!

51. min.: Begge lag får tilbake sine spillere. Det er klart for fem mot fem igjen.

51. min.: Målscorer Mauldin har vært god i nærkampene i dag. Klarer flere ganger å beholde pucken i offensiv sone og gjør sine medspillere gode.

49. min.: Spillet kommer knapt i gang igjen før Thomas Berg-Paulsen og Kalvis Ozols barker sammen. Berg-Paulsen får to minutter for interference, og Ozols for roughing. Det skal spilles fire mot fire.

49. min.: MÅÅÅL 7-2 Mannen med gullhjelm for Oilers, David Morley, scorer hat-trick! Serveres like utenfor slottet av Dennis Sveum, og lurer pucken forbi Narviks målvakt.

48. min.: Hardt slagskudd fra blålinjen. Rokseth skyter, og har to spillere foran mål. Partanen plukker den.

47. min.: Kamphanene er tilbake på isen.

47. min.: Raske overganger i DNB Arena. Mye rom på isen med fire mot fire. Både Oilers og Narvik skaper muligheter. Oilers er definitivt nærmest en scoring, med en nydelig pasning fra Zajac. Trettenes rekker den akkurat ikke.

45. min.: Det oppstår knuffing i midtsonen, og Tommy sendes ut i fryseboksen sammen med Wade Murphy.

45. min.: Mål 6-2 Connor Hurley gjør det igjen for Narvik! Blir servert med et flippass fra Wade Murphy, og skyter på direkten. Skal Oilers slippe Narvik inn i kampen?

44. min.: Håndpasning fra Mauldin, blir avblåst.

43. min.: Narvik er fullt lag igjen.

42. min.: Oilers er fulltallig igjen, og skal nå spille overtall.

42. min.: Mål 6-1 Connor Hurley kommer seg gjennom og reduserer for gjestene fra nord.

41. min.: Med 24 sekunder igjen av Tommy Kristiansens utvsining får Arttu Niskakangas to minutter for interference. Da blir det overtall for Oilers om noen sekunder!

41. min.: Tredje periode er i gang i DNB Arena! Forsberg vinner droppen, men oppspillet fra Bryhnisveen får Narvik kontroll på. Narvik spiller i overtall det første minuttet av første periode.

Andre periode:

40. min.: Narvik klarer ikke å skape noe i overtall før pausesignalet går i DNB Arena. Perioden endte 3-0, og skuddstatistikken er totalt 46-22.

40. min.: Med to sekunder igjen av overtallet begynner Tommy å dytte på Jørgen Kvål, som er på utlån fra Oilers. De blir sendt i hver sin utvisningsboks, men Tommy får to minutter ekstra for å ha startet det hele. Overtall for Narvik!

39. min.: Tommy Kristiansen prøver seg på en fin variant i overtall. Kommer rundt mål på fatningsiden og prøver å overliste Partanen. Partanen er med på notene, og Oilers får byttet spillere.

38. min.: Nok en gang er det Jørgen Eide Engstrøm som blir utvist i DNB Arena. Engstrøm skyter pucken over vantet i egen sone og får to minutters utvisning.

37. min.: MÅÅÅL 6-0 Markus Søberg stormer inn mot mål fra høyresiden og skyter pucken forbi Partanen i Narvik-målet! Zajac og Klavestad får notert hver sin assist.

37. min.: Narvik er nær redusering, men Wikstøl klarer å legge spaken i veien for pucken. Smart inngripen fra målvakt Wikstøl.

35. min.: Fjerderekken med et godt bytt i offensiv sone. Presser Narvik skikkelig høyt og spiller pucken smart. Narvik avslutter det hele med å slå en icingpuck.

32. min.: Spillet kommer i gang igjen og Tommy Kristiansen skyter pucken i tverrliggeren. Nå er Oilers gode!

32. min.: MÅÅÅL 5-0 Morley serveres i slottet av Kissel og banker inn til 5-0!

32. min.: MÅÅÅL 4-0 Greg Mauldin kommer opp på venstresiden og skyter pucken forbi en sjanseløs Partanen!

31. min.: Søberg sender pucken til icing, i overtall. Narvik presser Oilers.

30. min.: Morley er nær scoring, men blir slashet av Narviks Kalvis Ozols. Oilers klarer å holde presset oppe med seks spillere mot fem, helt til pucken går ut og dommerne sender Ozols i utvisningsboksen.

29. min.: Den lokale unggutten, Thomas Berg-Paulsen, viser frem sin fysikk i rundvantet.

28. min.: Sveum er ferdig med sin utvisning og kommer seg over isen for å bytte.

28. min.: Brassart kontrer i undertall, og skyter pucken ut via tverrliggeren. Nydelig kontring!

27. min.: Andreas Klavestad blokkerer et direkteskudd! Godt jobbet av Oilers i undertall. Har god kontroll på det Narvik foretar seg.

26. min.: Dennis Sveum får to minutter for slashing. Han dekker et skudd med foten, og har tydelige smerter. Når han i neste situasjon ikke får byttet blir han hengende etter og slår på køllen til Narvik-spilleren som passerer han på blålinjen.

25. min.: Narvik rir av nok en utvisning. Har virkelig ofret seg i undertallene, som har kommet tett.

24. min.: Den andre overtallsrekken til Oilers kommer til noen sjanser. Den lokale unggutten Thomas Berg-Paulsen har fått plass i overtallsrekken med Mauldin, Bryhnisveen, Rokseth og Søberg.

23. min.: Engstrøm tar nok en utvisning for Narvik. Krysstakling bak eget mål. Nå er det nytt overtall i DNB Arena for Oilers!

23. min.: Magnus Hoff entrer sonen on skyter et knallhardt skudd i skinnet på Partanen.

21. min.: Oilers vinner droppen og stormer i angrep. Får ikke utrettet noe før Narvik blir fulltallige.

Første periode:

20. min.: Oilers med flere store sjanser i overtall, men det ville seg ikke denne gangen. Sekundene tikker ut, og Oilers tar pause med 3-0 ledelse mot Narvik. Oilers vant skuddstatistikken 19-11.

19. min.: Oilers blir fulltallig i det Narviks Engstrøm blir utvist for slashing mot Morley. Morley var nær å sette sin andre for kvelden. Nå skal Oilers spille resten av perioden med fem mot tre spillere.

19. min.: MÅÅÅL 3-0 David Morley øker ledelsen for Oilers! Nydelig pasning fra Trettenes, på backhand. Det tok kun 13 sekunder i spill fire mot fire før Oilers økte ledelsen.

19. min.: Magnus Hoff takles bakfra, inn i vantet, fra Engesveen. Kaptein Forsberg er raskt på for å gi beksjed at det ikke er greit, og Engesveen belønnes med 2+10 minutters utvisning.

17. min.: Andreas Klavestad får to mintuters utvisning for slashing. Kampens første utvisning!

13. min.: Kissel prøver seg på en frekk variant med slagskudd fra midtsonen. Partanen redder.

12. min.: Farlig pasning fra Brassart inn foran mål i egen sone. Kunne raskt ført til mål imot om ikke Wikstøl hadde vært våken! Narvik har skapt noen farligheter så langt.

11. min.: MÅÅÅL 2-0 Dan Kissel dobler ledelsen for Oilers! Bryter spillet og blir spilt opp av David Morley. Dommerne måtte inn i sekretariatet for å kontrollere om pucken ble sparket ulovlig i mål. Det ble den ikke, og ledelsen er nå 2-0 for Oilers!

10. min.: Klavestad bruker lang tid på oppspillet. Det resulterer i offside mot Oilers.

9. min.: Forsberg smeller Kvål i vantet, og Oilers klarer ikke spille seg ut av egen sone. Wikstøl blokkerer pucken.

8. min.: Etter en nydelig pasning fra Kissel i midtsonen kommer Oilers seg i angrep. Nydelige detaljer fra mannen med 300 poeng for Oilers!

5. min.: Jørgen Kvål er på isen for Narvik. Kvål er tilbake i Narvik på utlån fra Oilers, for andre gang denne sesongen!

3. min.: Engesveen med kveldens første skudd på Wikstøl. Wikstøl har kontroll.

1. min.: MÅÅÅL 1-0 Nolan Zajac setter en retur fra Dan Kissel, og sender Oilers i ledelsen! Kissel noterer seg for sitt poeng nummer 300 i GET-ligaen for Oilers, et sjeldent selskap.

1. min.: Brady Brassart vinner den første droppen, og Oilers må dypt i egen sone for å sette igang et oppspill. Det ender med icingpuck fra Bryhnisveen.

1. min.: Pucken er droppet i DNB Arena, kampen er i gang!

Før kampen:

Oilers tok landslagspause med en luke på elleve poeng ned til Storhamar på andre plass. Etter en utrolig sterk start på sesongen leder Oilers serien klart, og har kun tapt poeng i to kamper. Storhamar vant sin kamp mot Vålerenga på tirsdag, noe som betyr at Oilers må slå Narvik for å holde avstanden på elleve poeng.

Kveldens kamp er årets Movember-kamp for Oilers. Dette betyr at Oilers spiller i sponsorfrie drakter. Draktene skal auksjoneres bort etter kampslutt til inntekt for Movember.

Gjestene fra Narvik spiller sin første kamp mot Oilers i DNB Arena. Sist Narvik spilte i DNB Arena var da Viking Hockey spilte i 1. divisjon i 2013/14-sesongen. Siden den gang har Narvik kommet seg opp til øverste nivå i norsk hockey.

Flere av Narviks spillere har en fortid i Oilers. Tan Hellerød, Svein Petter Falk-Larssen og Jørgen Kvål har alle spilt for Oilers på junior- og seniornivå. Kvål, som er på utlån fra Oilers, har allerede vært tilbake i Oilers denne sesongen for å hjelpe til på en skadeutsatt backposisjon.

Henrik Holm er ikke med Oilers i kveldens kamp. Han deltar i en begravelse.

Oilers stiller med følgende lag, med Jonas Wikstøl i mål:

1. rekke: Zajac, Klavestad - Kissel, Trettenes, Morley.

2. rekke: Sveum, Rokseth - Kristiansen, Forsberg, Mauldin.

3. rekke: Ulriksen, Bryhnisveen - Magnus Hoff, Brassart, Søberg.

4. rekke: Hurrød, Meyer - Talge, Berg-Paulsen, Haglund Mathisen.