Hareide: – Det er en alvorlig sak for Stortinget

Partiet hadde onsdag sitt faste gruppemøte på Stortinget. Der lå redegjørelsen som Thommessen tirsdag holdt om den gigantiske byggesprekken, øverst i saksbunken.

– Vi har hatt et ganske langt gruppemøte med mange saker, men vi har naturlig nok også hatt en runde og diskutert saken rundt presidentskapet og presidenten, men den har ikke stått på sakskartet som en beslutningssak, og jeg har ikke noe nytt å meddele på bakgrunn av møtet i dag, sa Hareide på vei ut av møtet.

– Det er naturlig at vi på et tidspunkt må trekke en konklusjon, men den har ikke stått som en beslutningssak under møtet i dag, sier Hareide på spørsmål om hvor langt unna de er å konkludere.

– Det er en særdeles alvorlig sak for Stortinget at vi ikke har håndtert denne saken i fellesskap bedre, og det er klart at det hviler et ansvar på mange, men i særdeleshet på presidentskapet og presidenten, sier Hareide.

Flere partier har krevd Thommessens avgang etter den siste byggesprekken på nesten 500 millioner kroner. Siden regjeringspartiene har stilt seg på Thommessens side, er det KrFs stemmer som blir avgjørende.

