André Danielsen som en forflytningsdyktig vaktbikkje bakerst. En teknisk slepen og hodesterk Fredrik Torsteinbø – sammen med geniet Johnny Furdal foran. Sammensetningen virket å klaffe på direkten mot Levanger søndag.

Endelig hadde Viking en midtbane som virket å utfylle hverandre skikkelig. Da «Schouen» i sin tid tok begrepet «komplementære ferdigheter» med seg inn i norsk fotball var det nok nettopp en slik klaff han tenkte på.

Det er også lett å mistenke at trenerteamet satt lettet og så på fra sidelinjen. For selv om Ryerson ble solgt har de famlet rundt midtbanen. Ni kombinasjoner på 22 forsøk taler sitt eget språk.

Kombinasjonen Torsteinbø, Ryerson, Thorstvedt er sendt på banen syv ganger i år. Det har funket bra i mange kamper. Samtidig savnet man ofte litt kreativ kraft. Playmakeren som kunne slå de forløsende pasningene manglet.

Det gjorde Viking noe med da de hentet inn Johnny Furdal. Etter at Kvinnherads svar på Francesco Totti kom til Stavanger for å trylle har midtbanen fått tilført boksåpneren de sårt trengte.

Likevel har det manglet noe på Vikings midtbane når han ble satt sammen med Torsteinbø og Thorstvedt. Mot Levanger fikk Bjarne Berntsen se at det høyst sannsynlig var vaktbikkjen Danielsen. Om den trioen klaffer så bra også i fortsettelsen er det ingen grunn til å lete mer. Dette kan funke. Også mot de beste. Så får det være at årets store overraskelse Kristian Thorstvedt må ofres – eller eventuelt konkurrere ut Torsteinbø.

Det har tidligere vært lett å kritisere André Danielsen for å slå litt for mye på tvers. Men med Furdal i laget behøver han ikke tenke på det. Da kan han heller være rivjernet som gir Viking den defensive tryggheten som er nøkkelen for å klare opprykket.

Defensiv trygghet tilførte også Axel Oskar Andresson. Han er ikke spesielt rask, men gud hjelpe for en killer! Mannen med størrelse 48,5 i sko gir begrepet «lang tå» ny mening. Han viste også at han ikke bare har det i kjeften når han hevdet å være en leder.

Skal boblene sprettes for direkte opprykk tror jeg de neste fire kampene er universalnøkkelen for Viking. Etter den internasjonale pausen står Notodden (b), Sogndal (h), Florø (b) og Tromsdalen (h) på programmet. Det er ikke lette kamper. Men de er mye lettere enn avslutningen mot AaFK (b), Ull./Kisa (h), Mjøndalen (b) og Kongsvinger (h).

Fire seirer i de fire neste kampene vil ta Viking opp til 55 poeng. Da er de helt i nærheten av poengsnittet som har sikret opprykk fra divisjonen de siste ti årene. Det er lett å skjønne viktigheten.

Så håper nok også gjengen på banen at publikum innser det samme. At folk dropper både hytter, søndagsmiddager og eventuelle boikotter annenhver søndag framover. Den tolvte mann blir nemlig også fort en nøkkel for å klare dette opprykket.

