Har korona-testet 1212 personer i Madlaleiren

På tirsdag ble det meldt om at flere personer på rekruttskolen KNM Harald Haarfagre i Stavanger satt i isolasjon etter å ha fått positivt utslag for koronavirus på en hurtigtest.

KNM Harald Haarfagre utdanner rekrutter til Sjøforsvaret og Luftforsvaret, og i uke 17 har 872 unge menn og kvinner funnet veien til Madlaleiren i Stavanger for å gjennomføre rekruttskole.

– Her er de blitt møtt av omfattende smitteverntiltak for å hindre en eventuell spredning av Covid-19 i leiren. Et av tiltakene har vært å gjennomføre en omfattende testing for Covid-19, melder kommandørkaptein Torill Herland , kommunikasjonssjef Sjøforsvaret i en pressemelding fredag.

Totalt 1.212 personer er testet for Covid-19 i løpet av uke. Dette inkluderer samtlige rekrutter, 60 personer fra Forsvarets sanitet samt 280 ansatte og vernepliktige ved KNM Harald Haarfagre som forventes å være i kontakt med rekruttene.

Ifølge pressemeldingen foreligger det nå negativt svar for 99,8% av de som er testet (1.210 personer).

LES OGSÅ: Flere rekrutter og ansatte i Madlaleiren i isolasjon

To positive prøver

To rekrutter har testet positivt på dyp neseprøve. De to har ingen symptomer, men holdes isolert i leiren og blir ivaretatt av Sjøforsvarets Sanitet ved KNM Harald Haarfagre.

Det kommer også fram av pressemeldingen at de har klinisk mistanke om COVID19 sykdom hos en rekrutt, som har negativ neseprøve.

Alle tre vil bli testet på nytt med dyp neseprøve ila de nærmeste dagene.

Personer som har vært i nærkontakt med de aktuelle rekruttene er satt i karantene.

Det totale antall personer som holdes adskilt fra øvrige rekrutter kan endre seg dersom det skulle oppstå mistanke om flere smittede, i henhold til smittevernplanen ved KNM Harald Haarfagre.

KNM Harald Haarfagre, som også omtales som Madlaleiren, er Norges største militære rekruttskole. Hurtigtestene ble tatt i forbindelse med at 900 rekrutter ankom leiren søndag.