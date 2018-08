– Har ikke fingre nok til å telle alle feilene

Rogalandsavis

Onsdag skal de ut i kvalifisering på 1500 meter. To dager senere er det finale på mellomdistansen, og lørdag er det 5000 meter.

Hva skyldes dette ekstreme talentet til de tre guttene fra Sandnes?

Brødrene har ulike versjoner av akkurat det.

– Talentet kommer fra mamma. Det er i hvert fall ikke pappa, selv om pappa har et naturlig høyt blodverdinivå. Han har målt høyt på tester. Men det idrettslige har kommet fra mamma. Pappa har vært håpløs i alt som han har holdt på med, sier mellomstebror Filip på 25 år.

Yngstemann Jakob (17) er mer sjenerøs:

– Vi regner med at det er en blanding av mamma og pappa som har gjort at utgangspunktet er blitt så godt, men samtidig vet jeg ikke om mange som har lagt ned like mye arbeid som vi har gjort. Jeg har selv levd som en toppidrettsutøver i ti år, og jeg er 17-18 nå, så det er mye vi har gjort som gjør at vi er blitt så gode som vi er blitt.

Eldstemann Henrik (27) er ikke sikker på at det handler om verken mamma eller pappa.

– Ja, si det. Jeg pleier å si at løpstalentet i slekta har hoppet over en generasjon, som er generasjonen til mamma og pappa, gliser Henrik.

Sterk pappa

Brødrene har unektelig talent og har trent mye, men det er ikke mulig å komme ifra jobben som er nedlagt av trenerpappaen gjennom mange, mange år.

Løperbrødrene var ikke vonde og be da de fikk beskjed om å snakke om faren da NTB møtte dem på det norske løperhotellet ved Potsdamer Platz mandag.

Filip Ingebrigtsen var meget klar i talen da han fortalte om farens talent som trener.

– Han har gjort veldig mye riktig, og så har han kanskje gjort aller mest riktig ved å gjøre veldig mange feil. Han har ingen forhåndsbestemte ting som fungerer. Han er veldig blank, men svært flink til å tilegne seg informasjon. Det han er best på er å analysere informasjonen og gjøre det om til praksis. Det er mange trenere som er gode teoretisk, men så vet de ikke hvordan de skal anvende det i praksis, sa den regjerende europamesteren på 1500 meter.

Han mener at den blandingen gjør Gjert Ingebrigtsen til en unik trener.

– Han er flink til å se teorien og til å prøve den i praksis. Det klarer han ved analysere alt vi gjør og ved å prøve nye ting og se effekten av det og hvordan du skal bruke det.

Filip Ingebrigtsen sier at det er ingen tilfeldigheter inne i bildet, og at det er derfor det har fungert på alle tre.

– Selvsagt er det individuelle tilpasninger, men i bunn og grunn finnes det en enorm database av informasjon som vi har tilegnet oss gjennom at Henrik har holdt på i 10-12 år, og meg og Jakob i tillegg. Alt blir analysert, og vi vet hvordan vi skal takle en hver situasjon. For eksempel vet vi hvordan vi skal håndtere en skade, og vi vet hvordan vi skal agere for å komme hurtigst mulig tilbake fra en skade. Dette vet vi på forhånd. Vi vet hva som fungerer, sa Filip.

Støtte

Brødrene støtter opp om Filip. Jakob mener at farens styrke er at han alltid gjennomfører det han bestemmer seg for.

– Han er veldig ryddig, og det er lett for oss å se på en plan. Han har alt av informasjon nedskrevet siden Henrik begynte å satse i 2008. Han er veldig disiplinert, sa Jakob.

Henrik er klar på at dette aldri hadde gått uten en dedikert og nysgjerrig trenerfar.

– Han er veldig systematisk i tilnærming til trening. Han er ikke forutinntatt på noe som helst. Det Gjert har vært veldig god på har vært å være nøye på de fundamentale grunntreningsprinsippene. Han vet hva som fungerer og ikke, og han har sydd oppleggene ut fra det. Jeg føler at vi har kommet til et punkt i dag, der det opplegget vi har er nærmest bombesikkert. Det er bare å se på hvor Jakob og Filip løper. Hvis jeg bare følger det samme, så vet jeg at det fungerer for meg også.

– Er det du som har vært prøvekaninen?

– Ja, helt klart. Jeg tror ikke han har gjort noen feil med Jakob, men jeg har ikke nok fingrer til alle feilene som er gjort med meg. Det har vært mye prøving feiling, og det har vært noe som har fungert og noe som vi har endret på. Det har vært mange kamper for å komme fram til opplegget som vi har i dag, sa Henrik.

