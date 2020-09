Chem-Con AS skal levere membranplater og fliser til ulike våtrom i alle hovedbyggene på nye SUS. Kontrakten har en verdi på 5,4 millioner kroner inkludert mva.

Det meder SUS i en pressemelding.

– Dette er et flott oppdrag og vi ser frem til å komme i gang. Nå skal vi planlegge arbeidene nøye, sammen med prosjektorganisasjonen for nye SUS, sier daglig leder Erling Pettersen i Chem-Con AS, i pressemeldingen.

Sandnesselskapet som holder til på Lura på Forus øst har 23 ansatte og kommer i snitt til å ha fire medarbeidere med på oppdraget med nye SUS.

– Vi skal levere flisearbeider og membranplater til en rekke ulike mindre våtrom på nye SUS. Det gjelder dusjrom, ansattbad, kantine med kjøkken og oppvask, for å nevne noe. Målet vårt er at de som skal jobbe i det nye universitetssykehuset skal ha gode arbeidsforhold, sier Pettersen.

Chem-Con har tidligere levert til både Stavanger konserthus og Stavanger svømmehall. Selskapet leverer både til proff- og privatmarkedet.

Byggestart i begynnelsen av 2022

– Arbeidene med nye SUS holder plan og fremdrift, og det ligger an til at Chem-Con vil kunne starte sine arbeider her på byggeplassen i begynnelsen av 2022, sier Lars Egil Borsheim, prosjektleder bygg for nye SUS, i pressemeldingen.

Prosjektdirektør for nye SUS, Kari Gro Johanson, påpeker at bad og dusjrom for ansatte på SUS er viktige rom.

– Vi jobber for at så mange som mulig skal kunne ha gode fasiliteter når de velger å gå, løpe eller sykle til jobb. I tillegg er det også andre behov som gjør at dette skal være på plass, sier prosjektdirektør for nye SUS, Kari Gro Johanson.