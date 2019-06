Følg RA Sporten på Facebook !

Ida Njåtun fra Asker regnes for å være Norges beste kvinnelige skøyteløper, mens Allan Dahl Johansson fra Tveita representerte Norge under OL i Sør-Korea i fjor. Begge har nå gitt opp drømmen om at Oslo skal få en ny skøytehall og har derfor meldt flytting til Stavanger.

– Det har vært et pågående arbeid for å få skøytehall i Oslo. Men «OL 2022» var det et håp. Men jeg har innsett at det for min del ikke vil skje så lenge jeg går på skøyter. Valget ble enkelt, selv om det er en kjip avgjørelse å flytte fra Oslo, sier Ida Njåtun til VG.

Vraket Vikingskipet på Hamar

Skøyteparet skryter av fasilitetene i Stavanger, og det skøytemiljøet og den kompetansen som har blitt bygget opp i Stavanger gjennom de siste årene.

– Jeg håper Stavanger blir et senter for skøyter i Norge, sier Allan Dahl Johansson.

VG skriver at paret vurderte å flytte til Hamar på grunn av Vikingskipet, men at de valgte Stavanger fordi Sørmarka Arena kan tilby bedre isforhold innendørs enn OL-arenaen Vikingskipet. I tillegg er det også bedre treningsmuligheter året rundt på grunn av klimaet.

Fra før har en del andre skøyteløpere flyttet til Stavanger for å bli en del av miljøet rundt den tidligere nederlandske skøyteløperen Wouter Olde Heuvel. Også OL-gullvinner og verdensmester Sverre Lunde Pedersen vurderer å bytte ut Bergen til fordel for Stavanger.

– Jeg er helt enig med Allan (Dahl Johansson). Det ville være lurt å samle så mange landslagsløpere som mulig på ett sted. Jeg har hatt det oppe til vurdering, men ikke bestemt meg. Jeg får se til neste år, om det er aktuelt, Lunde Pedersen til VG.

